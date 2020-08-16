Александр Ревва поделился архивным снимком матери: «Понятно, в кого такой красавец»
Фото: Instagram/ @arthurpirozhkov
Александр Ревва очень дорожит своей семьей, и речь не только о его жене и маленьких дочках. Артист регулярно говорит о своей маме Любови Николаевне. Сегодня мать исполнителя отмечает день рождения, и Александр решил показать подписчикам ее архивное фото.
«С Днём Рождения, Любовь!!! Мама!!! Живи долго и счастливо!!! И СПАСИБО ТЕБЕ за то, что я такой «самый красивый и нереально талантливый»!!!» — оставил шутливую подпись под снимком артист.
Поздравили Любовь Николаевну многие звезды шоу-бизнеса. Среди них София Ротару, Алсу, Светлана Лобода, Игорь Крутой, Николай Басков и другие.
Присоединился к поздравлениям и Михаил Галустян — давний друг и коллега Александра, с которым Ревва начинал свою карьеру в составе команды КВН «Утомленные солнцем».
«Тетю Любу нашу с Днём Варенья. Если бы не она, кто знает, может мы бы и не встретились», — написал Михаил.
Александр Ревва - российский комик и шоумен. Изначально, он не планировал связывать свою жизнь со сценой. Закончил Донецкий государственный университет управления и работал в шахте электрослесарем, но потом увлекся КВН, благодаря которому и получил всероссийскую известность. Особенно запомнился зрителем в качестве резидента «Comedy club». Сейчас является востребованным ведущим и выпускает песни в образе эксцентричного певца Артура Пирожкова. Александр женат. У него двое дочерей: Алиса и Амели.
Фото и видео: Instagram
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