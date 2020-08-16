Александр Ревва поделился архивным снимком матери: «Понятно, в кого такой красавец»

Поздравили Любовь Николаевну многие звезды шоу-бизнеса. Среди них София Ротару, Алсу, Светлана Лобода, Игорь Крутой, Николай Басков и другие.

Присоединился к поздравлениям и Михаил Галустян — давний друг и коллега Александра, с которым Ревва начинал свою карьеру в составе команды КВН «Утомленные солнцем».

«Тетю Любу нашу с Днём Варенья. Если бы не она, кто знает, может мы бы и не встретились», — написал Михаил.

Александр Ревва - российский комик и шоумен. Изначально, он не планировал связывать свою жизнь со сценой. Закончил Донецкий государственный университет управления и работал в шахте электрослесарем, но потом увлекся КВН, благодаря которому и получил всероссийскую известность. Особенно запомнился зрителем в качестве резидента «Comedy club». Сейчас является востребованным ведущим и выпускает песни в образе эксцентричного певца Артура Пирожкова. Александр женат. У него двое дочерей: Алиса и Амели.