Александр Ратников променял серую Москву на солнечный Стамбул: «Почему я раньше там не был?»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: личный архив
При очень плотной занятости Александр Ратников обычно не может ничего планировать заранее и когда выпадает несколько свободных дней, сразу же бронирует отель, покупает билеты и летит на отдых. Вот и в этот раз, как только в съемочном графике образовалось небольшое «окно», актер тут же отправился в Турцию, а именно — в Стамбул. «Честно говоря, я не понимаю, почему я до сих пор там не был, — улыбается Ратников. — До этого объездил практически всю Европу, а о Стамбуле даже не думал. И очень жалею — это потрясающий город! Если вы там еще не были, то я очень советую съездить! Сам я обязательно повторю свою поездку — и не раз!»
И вот почему:
Для поездки в Турцию не нужно заранее делать визу. Кроме того, в стране официально одобрена российская вакцина «Спутник V», соответственно, при въезде и выезде не нужно сдавать ПЦР-тест. Те, кто не привит, сдают тест трижды: для въезда в Турцию, по прибытии и после возвращения в Россию.
Просто уехать и сменить картинку. Стамбул — очень красивый город, где много достопримечательностей! Кроме того, в нем даже зимой значительно теплее, чем в большинстве городов России. Температура около +15 в декабре и январе — это же прекрасно, особенно после московских -25!
Побывать в знаменитом — благодаря сериалу «Великолепный век» — дворце Топкапы; полюбоваться Голубой мечетью, мечетью Сулеймание и Собором Святой Софии; увидеть Галатскую башню и пройтись по Галатскому мосту — они считаются одной из визитных карточек Стамбула. Подняться на самую высокую смотровую площадку в Турции — башню Сапфир — и увидеть невероятно красивый панорамный вид города. Посмотреть на Босфор и прокатиться на морском кораблике; купить друзьям сувениры на рынке «Капалы Чарши»; прогуляться по самой шумной улице Истикляль, проходимость которой ежедневно составляет 3 000 000 человек и прийти на самое популярное тусовочное место — площадь Таксим… Устать от шума и уехать на один из Принцевых островов, где мало людей, зато живет множество кошек.... И все это — пешком за 4 дня! Это возможно, если не лениться и не сидеть на одном месте.
Фото: личный архив
Невероятно вкусная местная кухня! Казалось бы, только пообедал, встал из-за стола, прошел несколько метров, как из соседнего ресторанчика или кафе начинают доноситься новые умопомрачительные запахи! Будете в Стамбуле, обязательно попробуйте «мокрый гамбургер» на площади Таксим, жареную рыбу или рыбный сэндвич на Галатском мосту и суп «келле-пача», что переводится как «голова-ноги» — очень рекомендую! Причем еда в Стамбуле, как и во всей Турции, это целый культ: никто никуда не спешит, завтрак плавно перетекает в обед, все общаются… И этот ритм очень затягивает! Поэтому я передвигался по городу только пешком, чтобы сжигать съеденные калории! Кстати, шагомер мне показал, что за 4 дня я прошел 54 километра!
Я советую остановиться не в отеле, а снять квартиру. В Стамбуле можно выбрать жилье на любой вкус и кошелек. Я предпочел снять двухуровневую квартиру с мансардой и видом на Босфор, буквально в двух шагах от Галатской башни. Бронировал через популярный сервис. Обошлась мне эта квартира около 35 000 рублей на 5 дней. Поэтому в целом я был очень доволен.
Фото: личный архив