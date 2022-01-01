Александр Ратников променял серую Москву на солнечный Стамбул: «Почему я раньше там не был?»

Для поездки в Турцию не нужно заранее делать визу. Кроме того, в стране официально одобрена российская вакцина «Спутник V», соответственно, при въезде и выезде не нужно сдавать ПЦР-тест. Те, кто не привит, сдают тест трижды: для въезда в Турцию, по прибытии и после возвращения в Россию.

Просто уехать и сменить картинку. Стамбул — очень красивый город, где много достопримечательностей! Кроме того, в нем даже зимой значительно теплее, чем в большинстве городов России. Температура около +15 в декабре и январе — это же прекрасно, особенно после московских -25!

Побывать в знаменитом — благодаря сериалу «Великолепный век» — дворце Топкапы; полюбоваться Голубой мечетью, мечетью Сулеймание и Собором Святой Софии; увидеть Галатскую башню и пройтись по Галатскому мосту — они считаются одной из визитных карточек Стамбула. Подняться на самую высокую смотровую площадку в Турции — башню Сапфир — и увидеть невероятно красивый панорамный вид города. Посмотреть на Босфор и прокатиться на морском кораблике; купить друзьям сувениры на рынке «Капалы Чарши»; прогуляться по самой шумной улице Истикляль, проходимость которой ежедневно составляет 3 000 000 человек и прийти на самое популярное тусовочное место — площадь Таксим… Устать от шума и уехать на один из Принцевых островов, где мало людей, зато живет множество кошек.... И все это — пешком за 4 дня! Это возможно, если не лениться и не сидеть на одном месте.