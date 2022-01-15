Петров рассказал, почему стал реже сниматься: «Рад, что ко мне не было массового внимания»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
За последние несколько лет Петров построил успешную карьеру в российской киноиндустрии, а фильмы с его участиям, такие как «Текст», «Лед», «Гоголь. Начало» и многие другие, сделали из актера большую звезду.
На российского артиста обратили внимание и западные режиссеры. Люк Бессон пригласил Петрова на роль в блокбастере «Анна».
Но бесконечные съемки и предложения наскучили Александру, и он решил немного «притормозить». Петров понял, что в какой-то момент на телеэкранах его стало «слишком много». В 2021 году актер избирательно подходил к выбору проектов.
«Можно сказать, пандемию и локдаун я обратил себе на пользу, отказавшись от большого количества проектов и выбрав только то, что мне самому очень понравилось. Я очень рад, что в 2021 году ко мне не было массового внимания. Для меня самого было бы странно, если бы я по-прежнему лез из всех утюгов», — рассказал Петров в интервью MK.RU.
Артист отмечает, что даже значимость режиссера и масштаба картины для него не имеет значение, если он понимает, что не видит себя в предлагаемой роли. Никакие деньги не заставят Петрова пойти против творчества.
«В свое время я отказался от нескольких фильмов, которые в итоге поехали в Канны, причем я понимал, что так и будет, но сниматься не стал, потому что просто не видел себя в этом кино. Все-таки фильмы снимаются прежде всего для зрителей, и здорово, когда зритель тебя любит. Для меня гораздо ценнее слова благодарности от простого человека, чем рецензия критика на мой фильм», — поделился Александр.
Но все же в новом году артист планирует отдавать предпочтение западным режиссерам, а не российским. «Сейчас я больше готов к международным фильмам и очень хочу в них сниматься».
Петров также рассказал, как провел новогодние каникулы. Актер решил полностью расслабиться и погрузиться в ленивый отдых. «Сижу — смотрю фильмы и сериалы. Вот сегодня проснулся, позавтракал и начал смотреть. Может быть, еще в баню схожу и буду от этого просто счастлив. Прокрастинация иногда может быть полезной».
Фото: Instagram, Global Look Press