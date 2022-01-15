Петров рассказал, почему стал реже сниматься: «Рад, что ко мне не было массового внимания»

За последние несколько лет Петров построил успешную карьеру в российской киноиндустрии, а фильмы с его участиям, такие как «Текст», «Лед», «Гоголь. Начало» и многие другие, сделали из актера большую звезду.

На российского артиста обратили внимание и западные режиссеры. Люк Бессон пригласил Петрова на роль в блокбастере «Анна».

Но бесконечные съемки и предложения наскучили Александру, и он решил немного «притормозить». Петров понял, что в какой-то момент на телеэкранах его стало «слишком много». В 2021 году актер избирательно подходил к выбору проектов.

«Можно сказать, пандемию и локдаун я обратил себе на пользу, отказавшись от большого количества проектов и выбрав только то, что мне самому очень понравилось. Я очень рад, что в 2021 году ко мне не было массового внимания. Для меня самого было бы странно, если бы я по-прежнему лез из всех утюгов», — рассказал Петров в интервью MK.RU.