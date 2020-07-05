Александр Петров показал редкое фото с красавицей-сестрой: «Глаза у обоих нереальные»

«Похожи!», «Глаза!!!! Абсолютно одинаковые!! Чистые, светлые-одна кровь, это видно!!», «Какие красивые, особенно глаза похожи)», «Глаза одинаковые», «Глаза обалденные..», «Похожи глазами 🤪», «Братишка и Сестренка))) Супер», «Как же глаза у вас похожи», «Одно лицо», «Вау! Прямо очень пупер Мега похожи!», «Очень похожи, особенно глаза один в один», «Вы такие красивые и счастливые!», «Глаза - океаны», «Цвет глаз. Видно, что родня», «Глаза как океан -чистые ,красивые !!! Вы как двойняшки», «Красивые ♡ у обоих кошачьи глаза», — единогласно высказались фолловеры.

Напомним, к своему 31 году Александр Петров может похвастаться внушительной фильмографией – на его счету более шестьдесяти ролей в фильмах и сериалах. Актер дважды становился лауреатом престижной кинопремии «Золотой орел» — в 2019 году за лучшую мужскую роль на телевидении (сериал «Sпарта») и в 2020 году за лучшую мужскую роль в кино (фильм «Текст»).