Александр Петров показал редкое фото с красавицей-сестрой: «Глаза у обоих нереальные»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Не многие поклонники Александра Петрова знали, что у него есть старшая сестра Екатерина. Несколько часов назад популярный актер театра и кино показал трогательное фото с сестрой, которое вызвало шквал восхищенных комментариев. «Катя. сестра. одна кровь течёт в двоих людях. удивительно», — подписал семейный снимок артист (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Похожи!», «Глаза!!!! Абсолютно одинаковые!! Чистые, светлые-одна кровь, это видно!!», «Какие красивые, особенно глаза похожи)», «Глаза одинаковые», «Глаза обалденные..», «Похожи глазами 🤪», «Братишка и Сестренка))) Супер», «Как же глаза у вас похожи», «Одно лицо», «Вау! Прямо очень пупер Мега похожи!», «Очень похожи, особенно глаза один в один», «Вы такие красивые и счастливые!», «Глаза - океаны», «Цвет глаз. Видно, что родня», «Глаза как океан -чистые ,красивые !!! Вы как двойняшки», «Красивые ♡ у обоих кошачьи глаза», — единогласно высказались фолловеры.
Напомним, к своему 31 году Александр Петров может похвастаться внушительной фильмографией – на его счету более шестьдесяти ролей в фильмах и сериалах. Актер дважды становился лауреатом престижной кинопремии «Золотой орел» — в 2019 году за лучшую мужскую роль на телевидении (сериал «Sпарта») и в 2020 году за лучшую мужскую роль в кино (фильм «Текст»).
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram/@actorsashapetrov, Globallookpress
Видео: YouTube/Central Partnership
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