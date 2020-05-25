Александр Петров показал нежное фото с Стасей Милославскй: «У нас сегодня праздник»
Фото: Instagram Александра Петрова
«Саманта, Стася, Саша. У нас сегодня праздник. Как и каждый день. 24 мая», — написал он.
Саманта — котенок, который появился в звездной семье около двух недель назад. Малышке было 65 дней, когда пара забрала ее из приюта.
О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году, влюбленные долго скрывали отношения. Лишь недавно Стася переехала жить в квартиру Александра. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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