passion.ru

Александр Петров показал нежное фото с Стасей Милославскй: «У нас сегодня праздник»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Александр Петров и Стася Милославская

Фото: Instagram Александра Петрова

Александр Петров растрогал поклонников новым постом с возлюбленной и котенком.

«Саманта, Стася, Саша. У нас сегодня праздник. Как и каждый день. 24 мая», — написал он.

Саманта — котенок, который появился в звездной семье около двух недель назад. Малышке было 65 дней, когда пара забрала ее из приюта.

О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году, влюбленные долго скрывали отношения. Лишь недавно Стася переехала жить в квартиру Александра. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!