Александр Петров показал нежное фото с Стасей Милославскй: «У нас сегодня праздник»

Саманта — котенок, который появился в звездной семье около двух недель назад. Малышке было 65 дней, когда пара забрала ее из приюта.

О романе Александра Петрова и Стаси Милославской стало известно в 2019 году, влюбленные долго скрывали отношения. Лишь недавно Стася переехала жить в квартиру Александра. Друзья пары сообщают, что актер сделал предложение о совместном проживании буквально через пару месяцев после начала их отношений, но девушка согласилась съехаться с избранником только почти год спустя.