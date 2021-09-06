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Александр Песков продает шикарный особняк в Истре за 500 миллионов рублей

Пародист признается, что особняк оказался для него слишком огромным, в то время как аппетиты у него намного меньше. Кроме того, его оказалось непросто содержать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Песков в машине

Фото: @peskovshow

Александр Песков в шоу «Звезды сошлись» заявил, что ищет покупателя на свой шикарный особняк в Истре. За дом он хочет выручить круглую сумму – 500 миллионов рублей.

При этом для того, чтобы жить в нем, на это придется также потратить круглую сумму денег – дом еще без отделки.

«На постройку было потрачено семь миллионов долларов. Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом», – признается он.

Он отмечает, что содержание дома обошлось дороже, чем он хотел. Кроме того, он пришел к выводу, что такой грандиозный особняк ему ни к чему.

«Это же дворец, а мне нужна одноэтажная дачка. Для меня коттедж слишком большой. Я же один, куда мне такой? Ко мне и так друзья приезжают, по 50 человек на веранде гуляют… Когда дом продам, приглашу всех, поляну накроем!» — признался он.

Гости шоу усомнились, что Пескову удастся продать дом, да еще и так выгодно – по мнению многих, цена оказалась слишком высокой, а содержание особняка – непомерно дорогим.

Фото: Instagram Александра Пескова