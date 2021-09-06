Александр Песков продает шикарный особняк в Истре за 500 миллионов рублей

Александр Песков в шоу «Звезды сошлись» заявил, что ищет покупателя на свой шикарный особняк в Истре. За дом он хочет выручить круглую сумму – 500 миллионов рублей.

При этом для того, чтобы жить в нем, на это придется также потратить круглую сумму денег – дом еще без отделки.

«На постройку было потрачено семь миллионов долларов. Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом», – признается он.