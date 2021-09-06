Александр Песков продает шикарный особняк в Истре за 500 миллионов рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @peskovshow
Александр Песков в шоу «Звезды сошлись» заявил, что ищет покупателя на свой шикарный особняк в Истре. За дом он хочет выручить круглую сумму – 500 миллионов рублей.
При этом для того, чтобы жить в нем, на это придется также потратить круглую сумму денег – дом еще без отделки.
«На постройку было потрачено семь миллионов долларов. Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом», – признается он.
Он отмечает, что содержание дома обошлось дороже, чем он хотел. Кроме того, он пришел к выводу, что такой грандиозный особняк ему ни к чему.
«Это же дворец, а мне нужна одноэтажная дачка. Для меня коттедж слишком большой. Я же один, куда мне такой? Ко мне и так друзья приезжают, по 50 человек на веранде гуляют… Когда дом продам, приглашу всех, поляну накроем!» — признался он.
Гости шоу усомнились, что Пескову удастся продать дом, да еще и так выгодно – по мнению многих, цена оказалась слишком высокой, а содержание особняка – непомерно дорогим.
Фото: Instagram Александра Пескова