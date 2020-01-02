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Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении-2020»?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Панайотов

Фото: Instagram Александра Панайотова

Представитель певца не дает комментариев на этот счет.

1 февраля во многих СМИ появились сообщения на тему того, кто представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В разговоре с РИА Новости композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что в Нидерланды может отправиться Александр Панайотов. «Процентов на девяносто, я думаю, Первый канал принял решение по Панайотову», — цитирует источника информагентство.

В свою очередь, представитель Александра Панайотова отмечает, что не располагает такими сведениями, поэтому не может прокомментировать данную информацию.

Напомним, 65-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Право на выбор артиста и последующую трансляцию мероприятия в этом году принадлежит Первому каналу. Ранее Константин Эрнст сообщал, что в конце февраля будет известно, кто в этом году представит нашу страну на «Евровидении».

Для 35-летнего Александра Панайотова «Евровидение-2020» может стать первым в карьере. С 2005 года певец принимает участие в отборах на «Евровидение». Трижды артист оставался в шаге от почетного первого места, уступив его группе Serebro (в 2007 году), Диме Билану (в 2008 году) и Светлане Лободе (на украинском отборе 2009 года).

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

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