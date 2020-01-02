Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении-2020»?

1 февраля во многих СМИ появились сообщения на тему того, кто представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». В разговоре с РИА Новости композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что в Нидерланды может отправиться Александр Панайотов. «Процентов на девяносто, я думаю, Первый канал принял решение по Панайотову», — цитирует источника информагентство.

В свою очередь, представитель Александра Панайотова отмечает, что не располагает такими сведениями, поэтому не может прокомментировать данную информацию.