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Александр Панайотов два года скрывал собственную свадьбу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Екатерины Кореневой

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В новом клипе певец снял свою любимую супругу.

34-летний Александр Панайотов немало удивил поклонников своим новым клипом на песню «Именами». В главной роли певец снял свою супругу — Екатерину Кореневу. Оказывается, артист и его директор узаконили отношения еще два года назад, умудрившись скрыть этот факт от общественности. «Премьера клипа “Именами”! В главной роли - моя любимая жена.❤️И пусть наша свадьба пока достигла рубежа бумажной, но, как сказал классик, «рукописи не горят»…», — написал Александр в Instagram.

Стоит отметить, что два года назад Александр, будучи участником проекта «Голос», заявлял, что не готов задумываться о семье, пока не будет уверен в завтрашнем дне: «Думаю, зрителю будет интересно понаблюдать за нашим тандемом. К тому же у Лепса есть собственный продюсерский центр. Не знаю, к чему все это приведет. Но, надеюсь, с работой все наладится. А там и личную жизнь можно строить. Понимаю, что я уже не мальчик, 32 года. Надо продолжать свой род, но все не до этого. Не могу родить ребенка, пока не буду уверен в завтрашнем дне. Надеюсь, все изменится в ближайшее время», – цитировал Александра портал StarHit.

Редакция Passion.ru желает Александру Панайотову и его супруге долгих лет счастливой семейной жизни!

_Фото:

Видео: YouTube/ Alexander Panayotov

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