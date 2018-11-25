Александр Панайотов два года скрывал собственную свадьбу

Стоит отметить, что два года назад Александр, будучи участником проекта «Голос», заявлял, что не готов задумываться о семье, пока не будет уверен в завтрашнем дне: «Думаю, зрителю будет интересно понаблюдать за нашим тандемом. К тому же у Лепса есть собственный продюсерский центр. Не знаю, к чему все это приведет. Но, надеюсь, с работой все наладится. А там и личную жизнь можно строить. Понимаю, что я уже не мальчик, 32 года. Надо продолжать свой род, но все не до этого. Не могу родить ребенка, пока не буду уверен в завтрашнем дне. Надеюсь, все изменится в ближайшее время», – цитировал Александра портал StarHit.

Редакция Passion.ru желает Александру Панайотову и его супруге долгих лет счастливой семейной жизни!

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Видео: YouTube/ Alexander Panayotov