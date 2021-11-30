Александр Мясников признался, что готов простить супружескую измену — и объяснил почему
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @drmyasnikov.ru
Александр Мясников стал гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и вспомнил о серьезной детской травме, связанной с разводом его родителей. Он отметил, что, по его мнению, те, у кого есть дети, обязательно должны любой ценой сохранять отношения ради них.
«Я бы простил измену. Я надеюсь, что мне не приходилось, но я все время на эту тему думал. Я с детства примерял ситуацию родителей на себя», — объясняет Мясников.
Доктор отметил, что он хорошо помнит, какой след оставил на нем развод его родителей.
«Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастным несколько человек. Мне было очень непросто жить между двумя родителями. Пытаться общаться и там и там. Сначала я приходил к отцу, а потом к матери.
Она усаживала меня напротив и спрашивала: "Ну, расскажи, что тебе папа говорил?". Я тогда уже умел врать и изворачиваться. Такие песни пел. Если у тебя ребенок, то ты должна думать и о последствиях для него», — подвел он итог.
Фото: Instagram, Global Look Press