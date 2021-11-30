Александр Мясников признался, что готов простить супружескую измену — и объяснил почему

Доктор отметил, что он хорошо помнит, какой след оставил на нем развод его родителей.

«Когда моя мама, не простив измену, развелась с отцом, то она сделала несчастным несколько человек. Мне было очень непросто жить между двумя родителями. Пытаться общаться и там и там. Сначала я приходил к отцу, а потом к матери.

Она усаживала меня напротив и спрашивала: "Ну, расскажи, что тебе папа говорил?". Я тогда уже умел врать и изворачиваться. Такие песни пел. Если у тебя ребенок, то ты должна думать и о последствиях для него», — подвел он итог.