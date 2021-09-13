Александр Михайлов объяснил, почему Нина Дорошина в конце жизни хотела остаться одна

Актер Александр Михайлов пришел на передачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1» и вспомнил свою дружбу с коллегой, звездой фильма «Любовь и голуби» Ниной Дорошиной. История ее жизни была яркой — карьера, романы с самыми завидными мужчинами, среди которых Олег Даль, Олег Ефремов и другие. Но под конец жизни актриса тяжело болела и отстранилась от своих друзей и знакомых.

«Когда Ниночка была в больнице, я говорил, что хочу прийти к ней. Она мне отвечала, что не стоит этого делать, и наша встреча произойдет, когда она поправится. Так она не пустила меня к себе. Талант он стыдлив. Нина была очень скромным и не наглым человеком. Мое поколение уходит. На меня очень давит этот груз потерь», — с грустью вспоминает актер.