Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России

Александр Масляков стал самым богатым телеведущим в России. Доход шоумена составил 500 миллионов рублей в год, сообщает издание StarHit.

Такая сумма набирается у телеведущего исключительно благодаря новым выпускам КВН.

Кроме того, на втором месте рейтинга самых высокооплачиваемых российских тележурналистов оказалась глава RussiaToday, журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян, заработок которой составил 250 миллионов рублей.

На третьем месте отметился телеведущий Артем Шейнин, годовой доход которого составляет в сто миллионов рублей.

Кроме того, в списке высокооплачиваемых телеведущих также оказались Андрей Малахов и Владимир Соловьев.

Александр Масляков с 1964 года – бессменный руководитель и ведущий телепередачи «КВН», действительный член фонда «Академия российского телевидения», основатель и совладелец телевизионного творческого объединения «АМиК», советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ.

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