64-летний Александр Маршал обвенчался с молодой возлюбленной

Карина и Александр познакомились на радио, где 28-летняя девушка работала редактором. Молодая и красивая журналистка покорила сердце музыканта. Артист рассказал, что желание венчаться пришло к нему само собой, спустя почти пять лет отношений.

«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло», — признался певец в интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Маршал отметил, что он без ума влюблен в свою избранницу. И не только за ее красоту и молодость. Певец ценит также доброту и ум любимой. «Она красивая. А самое главное — хороший человек. Этим все сказано. Она далеко не дура».

Карина Нугаева не публичный человек. Девушка не показывает свою личную жизнь в социальных сетях, а ее страница в Instagram скрыта от посторонних глаз.

Влюбленные предпочитают тихую семейную жизнь и наслаждаются обществом друг друга. Несмотря на большую разницу в возрасте в 36 лет, исполнителю и его музе всегда есть о чем поговорить.