Александр Гудков впервые откровенно рассказал о «тайной» жене: «Зовут Саша»Фото и видео влюбленных
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Впервые о том, что он состоит в отношениях, Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак пару лет назад. Но вдаваться в подробности не стал. Комику приписывали романы с разными женщинами, комментировал он их крайне редко.
После в Сети стали появляться новости, что Гудков женат. И теперь он подтвердил это в эфире «Авторадио».
«Женатик. Зовут Саша», — рассказал артист о «тайной» жене, отметив, что в июле будет три года со дня их свадьбы.
Однако Александра не такая уж и тайная. В Instagram Гудкова есть несколько фото и даже видео с ней. Несколько снимков артист опубликовал сразу после свадьбы, пометив их сердечком.
Фото: @maria_chastukhina/ Instagram/ @gudokgudok
Роман Александр Гудков и Александра Гагаринская скрывали несколько лет. Познакомились они в 2012-м, но их отношения сначала развивались на расстоянии. Девушка жила в Риге, а в Москве бывала наездами по работе. Для отведения глаз артист изредка публиковал фото с другими девушками. Но в это время он уже был влюблен в будущую жену.
В 2019-м Гудков сделал избраннице предложение, летом того же года они стали мужем и женой. И даже теперь супруги не раскрывают детали личной жизни, допуская в нее лишь самых близких. Страницы Александры Гагаринской (Гудковой) в Сети закрыты.
Фото и видео: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Instagram, ok.ru, @maria_chastukhina/ Instagram/ @gudokgudok