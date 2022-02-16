Александр Гудков впервые откровенно рассказал о «тайной» жене: «Зовут Саша»

Впервые о том, что он состоит в отношениях, Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак пару лет назад. Но вдаваться в подробности не стал. Комику приписывали романы с разными женщинами, комментировал он их крайне редко.

После в Сети стали появляться новости, что Гудков женат. И теперь он подтвердил это в эфире «Авторадио».