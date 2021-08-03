Александр Гордон раскрыл честное отношение к героям программы «Мужское/Женское»

На просьбу объясниться Гордон дал прямой ответ: «Вы же понимаете, что никто не будет смотреть историю, если ты ее не подашь, не пропустишь через себя. Я же не могу просто сидеть в студии и кивать. Мне приходится негодовать», — признается журналист. Редакторы программы часто называют «Мужское/Женское» социальным проектом, Александр и сам за собой ощущает эту сверхзадачу: «Я хочу раз и навсегда уничтожить государственные органы опеки или заменить их кем-то более разумными и работающими». Кроме того, за 7 сезонов программы команде проекта удалось возбудить несколько уголовных дел и несколько прекратить.

В свою очередь, Юрий Дудь выразил уважение сотрудникам программы, потому что считает ее очень смелой: происходящее в кадре наглядно показывает многие ужасные вещи, которые происходят сегодня в стране. В диалоге оба согласились с тем, что причина заключена в отсутствии профессиональных кадров в регионах, некому действительно повлиять на закрытие глаз в решении многих вопросов: «Страна большая, народу нет», — подвел итог Гордон. Сейчас ведущий думает над тем, продолжать ли работу в программе в 8 сезоне, так как признается, что уже нет тех физических сил, которые требуют съемки 12 выпусков в неделю.