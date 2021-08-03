Александр Гордон раскрыл честное отношение к героям программы «Мужское/Женское»
После продолжительной работы с Екатериной Стриженовой в программе «Они и мы» руководством «Первого канала» было принято решение запустить новый проект. После подбора соведущей для Александра, которой стала Юлия Барановская, еще долгое время формат программы дорабатывался и изменялся. Пока не стал таким, каким мы его знаем сегодня: скандальное шоу с острыми социальными проблемами и частыми разборками гостей в кадре.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Russian Look/Global Look Press
Активно свое отношение к гостям часто высказывают и ведущие. Александр убежден, что это неотъемлемая часть живости передачи. Но Юрий Дудь привел ряд примеров, когда оценка ведущего выходила за пределы дозволенного: он пытался задушить гостя колготками, мыл ноги героине, которая много лет назад работала девушкой по вызову, называл участников «большими паразитами, чем тараканы в их квартире».
На просьбу объясниться Гордон дал прямой ответ: «Вы же понимаете, что никто не будет смотреть историю, если ты ее не подашь, не пропустишь через себя. Я же не могу просто сидеть в студии и кивать. Мне приходится негодовать», — признается журналист. Редакторы программы часто называют «Мужское/Женское» социальным проектом, Александр и сам за собой ощущает эту сверхзадачу: «Я хочу раз и навсегда уничтожить государственные органы опеки или заменить их кем-то более разумными и работающими». Кроме того, за 7 сезонов программы команде проекта удалось возбудить несколько уголовных дел и несколько прекратить.
В свою очередь, Юрий Дудь выразил уважение сотрудникам программы, потому что считает ее очень смелой: происходящее в кадре наглядно показывает многие ужасные вещи, которые происходят сегодня в стране. В диалоге оба согласились с тем, что причина заключена в отсутствии профессиональных кадров в регионах, некому действительно повлиять на закрытие глаз в решении многих вопросов: «Страна большая, народу нет», — подвел итог Гордон. Сейчас ведущий думает над тем, продолжать ли работу в программе в 8 сезоне, так как признается, что уже нет тех физических сил, которые требуют съемки 12 выпусков в неделю.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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