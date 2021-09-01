Александр Галибин рассказал, как покорил молодую жену и стал отцом в 60 лет

Младшего члена семьи попросила у родителей старшая сестра: «Василий — наша гордость, как и Ксюшечка. Она его вымолила! Она молила, чтобы у нее был братец», — поделились супруги в интервью, когда в эфире шоу появилась и сама Ирина. После чего Александр добавил: «Стать папой в 60 лет — это счастье! Всегда хотел сына», — заключил он.

В недавнем посте в Instagram счастливая мама и жена подсчитала: «7+7+7= 21 год вместе! 3 города, 2 ребенка, 12 переездов и море любви! (И это только то, что можно сосчитать...)», — трогательно подписала она совместную фотографию с мужем.