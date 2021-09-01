Александр Галибин рассказал, как покорил молодую жену и стал отцом в 60 лет
На момент знакомства оба были несвободны, но после этой встречи каждый решил для себя, что пришло время разводиться: «Когда я встретил Иру, у меня была такая счастливая кинжальная боль, и я понял, что это она, моя "Маргарита", и также понял, что мне нужно сделать так, чтобы мы были вместе. И я все для этого сделал», — признался актер и режиссер в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Артисту было уже за 40, а Ирине — немногим больше 20-ти.
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Фото: Личный Instagram @irina_savitskova
Супруги счастливы уже 21 год, воспитывают 18-летнюю дочь Ксению и 6-летнего сына Василия — мальчик появился на свет, когда папе было уже 60 лет.
Младшего члена семьи попросила у родителей старшая сестра: «Василий — наша гордость, как и Ксюшечка. Она его вымолила! Она молила, чтобы у нее был братец», — поделились супруги в интервью, когда в эфире шоу появилась и сама Ирина. После чего Александр добавил: «Стать папой в 60 лет — это счастье! Всегда хотел сына», — заключил он.
В недавнем посте в Instagram счастливая мама и жена подсчитала: «7+7+7= 21 год вместе! 3 города, 2 ребенка, 12 переездов и море любви! (И это только то, что можно сосчитать...)», — трогательно подписала она совместную фотографию с мужем.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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