Александр Галибин признался, что после клинической смерти решился уйти от первой жены

Отказался Александр и от актерского пути, несмотря на десятки ярких ролей и трудное время 90-х. Галибин решил уйти в режиссуру и пошел учиться снова: «Я не помню, как я жил и на что я жил. Мы были одержимы получением знаний. И это компенсировало все», — поделился Александр с Борисом.

А потом встретил и новую любовь — немецкую переводчицу, которая старше Александра на 9 лет. У Рут уже было три дочери, за которых Галибин взял полную ответственность. В начале союза они жили скромно, и пока Александр не сформировал свое имя как режиссер, почти весь заработок лежал на жене. Но и этот брак не сложился — спустя 6 лет они расстались. Причиной актер видит в разнице менталитетов и его нежелании уезжать в Германию: «Я человек своей эпохи, своей страны. Я горжусь этим», — заключил он. После тяжелого развода Александр снова решил начать все с чистого листа и ушел в никуда.