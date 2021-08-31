Александр Галибин признался, что после клинической смерти решился уйти от первой жены
Перемены в жизнь артиста пришли после тяжелейшего потрясения. В программе «Судьба человека» на канале «России-1» Александр Галибин рассказал, как чуть не умер: «Как-то я ехал на день рождения дочери, это было 9 июля. Потерял сознание. Потом выяснилось, что у меня язва, а потом начался перитонит. Была такая кинжальная боль в районе солнечного сплетения. Срочно отправили на операцию, во время которой, будучи без сознания, я видел тоннель... Но мне сказали, что мне туда еще рано. Меня как будто кто-то вытолкнул. После наркоза проснулся другим человеком. Я понял, что живу», — рассказал он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Как только артист встал на ноги, решился обнулить свою биографию и ушел от супруги, режиссера Ольги Наруцкой, с которой они были вместе со времен студенческих лет и воспитывали в браке дочь. «Что-то у нас не совпадало. У каждого из нас был свой путь. Я даже одно время захотел стать врачом. Когда уходит из семьи человек, то это жестокая вещь. Дочь не сразу все поняла. Ольге тоже было сложно понять, почему так случилось», — добавил 65-летний актер и режиссер.
Отказался Александр и от актерского пути, несмотря на десятки ярких ролей и трудное время 90-х. Галибин решил уйти в режиссуру и пошел учиться снова: «Я не помню, как я жил и на что я жил. Мы были одержимы получением знаний. И это компенсировало все», — поделился Александр с Борисом.
А потом встретил и новую любовь — немецкую переводчицу, которая старше Александра на 9 лет. У Рут уже было три дочери, за которых Галибин взял полную ответственность. В начале союза они жили скромно, и пока Александр не сформировал свое имя как режиссер, почти весь заработок лежал на жене. Но и этот брак не сложился — спустя 6 лет они расстались. Причиной актер видит в разнице менталитетов и его нежелании уезжать в Германию: «Я человек своей эпохи, своей страны. Я горжусь этим», — заключил он. После тяжелого развода Александр снова решил начать все с чистого листа и ушел в никуда.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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