Александр Энберт и его супруга раскрыли пол будущего ребенка

Александр и Алеся Энберт ждут своего долгожданного первенца – в своих интервью супруги неоднократно говорили о том, что мечтают стать родителями.

И вот их мечта осуществилась – не так давно пара объявила о беременности Алеси.

«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», - поделилась новостью будущая мама в своем личном блоге.

А в эти выходные они провели для своих близких вечеринку baby shower.

После традиционных мероприятий пара с гордостью заявила – у них будет девочка. Об этом в своем сториз рассказал будущий папа.