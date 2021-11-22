Александр Энберт и его супруга раскрыли пол будущего ребенка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alesya.di
Александр и Алеся Энберт ждут своего долгожданного первенца – в своих интервью супруги неоднократно говорили о том, что мечтают стать родителями.
И вот их мечта осуществилась – не так давно пара объявила о беременности Алеси.
«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», - поделилась новостью будущая мама в своем личном блоге.
А в эти выходные они провели для своих близких вечеринку baby shower.
После традиционных мероприятий пара с гордостью заявила – у них будет девочка. Об этом в своем сториз рассказал будущий папа.
Ранее Александра заподозрили в слишком теплых отношениях с партнершей по «Ледниковому периоду» Агатой Муцениеце. Однако Алеся отнеслась к этому мудро и очень по-философски, еще раз продемонстрировав, что в отношениях пары царит полная гармония и взаимопонимание:
«Ревность всегда хороша в меру. Ну как его можно ревновать. Вы просто не видели, как он смотрит на Кузьмину», — заступилась Алеся за своего супруга в комментариях.
Фото: Instagram