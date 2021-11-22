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Александр Энберт и его супруга раскрыли пол будущего ребенка

Фигурист и его молодая жена Алеся ждут первенца. По традиции, они устроили для своих близких вечеринку baby shower, на которой рассказали, какого пола малыш скоро появится на свет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр и Алеся Энберт

Фото: @alesya.di

Александр и Алеся Энберт ждут своего долгожданного первенца – в своих интервью супруги неоднократно говорили о том, что мечтают стать родителями.

И вот их мечта осуществилась – не так давно пара объявила о беременности Алеси.

«1+1=… 3! Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша», - поделилась новостью будущая мама в своем личном блоге.

А в эти выходные они провели для своих близких вечеринку baby shower.

После традиционных мероприятий пара с гордостью заявила – у них будет девочка. Об этом в своем сториз рассказал будущий папа.

Ранее Александра заподозрили в слишком теплых отношениях с партнершей по «Ледниковому периоду» Агатой Муцениеце. Однако Алеся отнеслась к этому мудро и очень по-философски, еще раз продемонстрировав, что в отношениях пары царит полная гармония и взаимопонимание:

«Ревность всегда хороша в меру. Ну как его можно ревновать. Вы просто не видели, как он смотрит на Кузьмину», — заступилась Алеся за своего супруга в комментариях.

Фото: Instagram

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