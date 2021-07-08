Александр Дьяченко рассказал о своем тяжелом состоянии и смерти друга из-за ковида

«Если еще буду работать в кадре, то ты будешь рядом. Если смогу что-то за кадром, то с мыслями о тебе. На сцене и с музыкой в своем сердце я буду жить, делясь с тобой. Я не смогу быть таким же цельным, устремленным и предельно искренним со всеми вокруг и с собой, каким был ты. <...> Я не смогу быть и половиной того, кем был ты. Но я точно смогу жить и идти дальше с твоим именем. В своем сознании, в своем сердце и в своей вере на наше новое большое xудо. Я буду идти к Нему, Серега, для нас с тобой, какой бы очередной тренд ни выплюнула эта подростковая эпоха "вакцинированного" сознания. И я буду держаться за тебя. И знать, что ты ушел за нас двоих. Земля пухом, дорогой друг», — продолжил актер.

Сергею Лялину было 59 лет. Он снял 22 фильма, среди них «Слепой» и «Смерть шпионам!».