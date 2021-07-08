Александр Дьяченко рассказал о своем тяжелом состоянии и смерти друга из-за ковида
Александр Дьяченко находится в тяжелом состоянии в питерской больнице. Врачи борются за его жизнь. Актер еще находит силы, чтобы рассказывать о своем состоянии. Так, несколько дней назад он опубликовал сообщение, в котором рассказал, что чувствует себя не лучшим образом из-за осложнений от COVID-19.
Теперь артист поделился с подписчиками личной трагедией: от коронавируса умер его друг, режиссер Сергей Лялин.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/antigoalex
Сообщение Александра в блоге растрогало его подписчиков до слез.
«Серега. Меня вытащили. Так говорят. Еще не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки. Ты знаешь. День за сто. Свои десять я не хочу помнить, но уже не забуду. Я не спрашиваю, почему ты недотерпел и разжал. Я знаю. Тебе было тяжко, братик. Я знаю, как тебе было тяжко. Я знаю, как Оно может забирать. Я знаю, как забирало тебя. И тех, кто был за стенами от меня справа и слева», — написал Дьяченко.
На его вопрос, как ему удалось выкарабкаться, врачи отвечают, что произошло чудо. Медиков актер называет ангелами в белых халатах.
«Если еще буду работать в кадре, то ты будешь рядом. Если смогу что-то за кадром, то с мыслями о тебе. На сцене и с музыкой в своем сердце я буду жить, делясь с тобой. Я не смогу быть таким же цельным, устремленным и предельно искренним со всеми вокруг и с собой, каким был ты. <...> Я не смогу быть и половиной того, кем был ты. Но я точно смогу жить и идти дальше с твоим именем. В своем сознании, в своем сердце и в своей вере на наше новое большое xудо. Я буду идти к Нему, Серега, для нас с тобой, какой бы очередной тренд ни выплюнула эта подростковая эпоха "вакцинированного" сознания. И я буду держаться за тебя. И знать, что ты ушел за нас двоих. Земля пухом, дорогой друг», — продолжил актер.
Сергею Лялину было 59 лет. Он снял 22 фильма, среди них «Слепой» и «Смерть шпионам!».
Фото и видео: Instagram, Первый канал
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram