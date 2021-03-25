Александр Домогаров рассказал об отчаянии после смерти сына — «Не знал, что делать»
Фото: Global Look Press
57-летний певец признался, что никогда не был сильно религиозен, он посещал храмы только по праздникам и не соблюдал посты. Однако, после смерти 23-летнего сына Дмитрия в ДТП в 2008 году, именно церковь спасла мужчину от отчаяния. Домогаров тогда не понимал, как ему жить дальше.
«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С этого момента у меня началось какое-то сближение с религией», - подчеркнул он.
Сын Домогарова погиб в автокатастрофе. Он находился во внедорожнике вместе с тремя коллегами, водитель не справился с управлением. «Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии», - признался артист.
У знаменитости есть младший сын, Александр, который пошел по стопам отца: он играет в кино, а также занимается режиссурой. При этом Домогаров-младший считает, что известная фамилия только мешает ему в самореализации. Как передает RTVI, отец и сын очень близки.
Фото: Global Look Press
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