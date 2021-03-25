Александр Домогаров рассказал об отчаянии после смерти сына — «Не знал, что делать»

57-летний певец признался, что никогда не был сильно религиозен, он посещал храмы только по праздникам и не соблюдал посты. Однако, после смерти 23-летнего сына Дмитрия в ДТП в 2008 году, именно церковь спасла мужчину от отчаяния. Домогаров тогда не понимал, как ему жить дальше.

«Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать. Друзья посоветовали сходить в храм. И я пошел. С этого момента у меня началось какое-то сближение с религией», - подчеркнул он.