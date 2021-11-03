Александр Домогаров покидает театр Моссовета после 27 лет работы — что произошло

Александр Домогаров уходит из театра Моссовета после 27 лет работы — пока на полгода. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Причиной стали недопонимание с новым художественным руководителем театра — Евгением Марчелли, а также недовольство новой политикой театра, где начали предпочитать перформансы классическим постановкам. Сам он ранее заявлял, что не согласен с тем, каким являлся репертуар театра до его прихода, и отметил, что ему жаль, если ведущие артисты решат покинуть театр, но это их выбор.