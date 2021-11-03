Александр Домогаров покидает театр Моссовета после 27 лет работы — что произошло
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Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Александр Домогаров уходит из театра Моссовета после 27 лет работы — пока на полгода. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Причиной стали недопонимание с новым художественным руководителем театра — Евгением Марчелли, а также недовольство новой политикой театра, где начали предпочитать перформансы классическим постановкам. Сам он ранее заявлял, что не согласен с тем, каким являлся репертуар театра до его прихода, и отметил, что ему жаль, если ведущие артисты решат покинуть театр, но это их выбор.
Сам Домогаров объяснил свой уход:
«Негромкий, интеллигентный, классический и очень стабильный. Этот театр не "рвал" вершины театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что казалось, что этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак. В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя».
Фото: Global Look press