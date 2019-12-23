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Александр Цекало заплатил Виктории Галушке за отказ от его фамилии после развода

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Александр Цекало развелся с Викторией после 10 лет брака

Фото: Starface

На это шаг продюсер пошел ради новой молодой жены.

Александр Цекало и младшая сестра Веры Брежневой Виктория Галушка прожили в браке 10 лет. У пары появились двое детей. Но в начале 2019 года продюсер подтвердил, что развелся с третьей женой. Сейчас Цекало счастлив в браке с художником Дариной Эрвин, которая моложе него на 30 лет.

Несколько дней назад Виктория Галушка опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в обнимку с мужчиной на фоне вывески загса. Тогда ее поклонники предположили, что она вновь собралась замуж. Но, как выяснилось, в казенное заведение Галушка ходила совсем для другого — для отказа в документах от фамилии бывшего супруга.

Выяснилось, что Цекало даже заплатил Виктории, чтобы она вернула себе девичью фамилию. «Александр хочет, чтобы его молодая жена носила его фамилию. Но та отказывается, потому что по документам одна Цекало уже есть, — рассказали «СтарХиту» знакомые пары. — Саша поступил по-мужски, оставив ей дом, машину. И он до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика по условиям уговора должна была съездить в Украину и официально вернуть себе девичью фамилию. Цекало даже нанял адвокатов, которые все проконтролировали. На фото рядом с ней не новый избранник, а лишь один из ее юристов».

Александр и Виктория несмотря на наличие общих маленьких детей общаются только через юристов. «Все его мысли заняты Дариной он очень ею гордится. С детьми он видится редко. Летом Миша и Александра прилетали к нему в Америку. Он понимает, что им лучше оставаться с мамой, но скучает сильно и переживает», — продолжил собеседник издания.

Сразу после расставания сестры с Цекало Вера Брежнева в беседе с журналистами отметила, что не может злиться на Александра: «Я его давно не видела. В жизни всякое может случиться, поэтому я на него даже не злюсь», — рассказывала певица.

Фото: Instagram, Starface

Видео: телеканал «Ю!»

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