Александр Буйнов рассказал, как сломал руку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: starface
Артист выложил ролик в соцсетях, где показал руку и поделился подробностями неприятного инцидента.
По его словам, он собирался поиграть с собакой, отправился за ней по лестнице и «на ровном месте» потерял равновесие. «Поскользнулся на ровном месте, на лестнице, пошел за собакой. Вот и весь веселый репортаж», — поведал Александр Буйнов. Падение привело к перелому и срочной поездке к врачам. На помощь артисту, как сказал он сам, пришла жена — закрепила левую руку шиной.
В конце ролика Буйнов грустно отметил, что «сегодня 40 дней без Александра Градского». Ранее, в июне, артист сообщал в Instagram, что попал в больнице с ковидом. Болезнь он перенес легко благодаря поставленной вакцине. Ситуацию омрачала только невозможность выйти из помещения на улицу и подышать свежим воздухом. «Господи, как же хочется погулять-то», — сетовал Александр Буйнов.
А в 2020-м певец также столкнулся с проблемами со здоровьем. «Давненько я не выходил в эфир...А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку: был приступ, очень было бубо! И еще: после операции стал добрее потому что... Полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь, ТО на месте!» — не теряя чувства юмора, поделился артист с аудиторией в соцсетях.
Фото: Starface и Instagram Александра Буйнова