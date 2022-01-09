Александр Буйнов рассказал, как сломал руку

А в 2020-м певец также столкнулся с проблемами со здоровьем. «Давненько я не выходил в эфир...А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку: был приступ, очень было бубо! И еще: после операции стал добрее потому что... Полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь, ТО на месте!» — не теряя чувства юмора, поделился артист с аудиторией в соцсетях.