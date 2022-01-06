Макароны с пирожными: Александр Буйнов удивился аппетиту внука и внучек
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @buinovofficial
Александр Буйнов - счастливый дедушка: у него трое внуков (их мама - дочь артиста от второго брака Юлия). 16-летний Александр - кадет Московского президентского кадетского училища, двойняшки Софья и Даша (которым в апреле исполнится 13 лет) учатся в школе.
Александр Буйнов часто показывает внуков в своем Instagram и конечно, очень их любит и гордится ими. В Сочельник артист с внуками сходил в ресторан и «отчитался» перед интернет-пользователями о проведенном времени с близкими людьми. А заодно отметил прекрасный аппетит детей. «Дети ели, ели, ели…и ничуть не потолстели! Как можно после макарон съесть пирожное «Наполеон» и тут-же еще слопать спагетти…Хотя вспомните себя в этом прекрасном возрасте…Я помню…», - написал Александр Буйнов.
И пожелал подписчикам «не болеть и хорошего дня!». Аудитория Instagram-блога Буйнова не осталась в стороне и поздравила артиста с Рождеством и прекрасными внуками. «Наполеон после спагетти? Легко! С праздниками вас и вашу семью!»- такого содержания можно найти комментарии под постом, опубликованным Бубновым в соцсети.
Фото: global Look Press и Instagram Александра Буйнова