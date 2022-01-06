Макароны с пирожными: Александр Буйнов удивился аппетиту внука и внучек

Александр Буйнов часто показывает внуков в своем Instagram и конечно, очень их любит и гордится ими. В Сочельник артист с внуками сходил в ресторан и «отчитался» перед интернет-пользователями о проведенном времени с близкими людьми. А заодно отметил прекрасный аппетит детей. «Дети ели, ели, ели…и ничуть не потолстели! Как можно после макарон съесть пирожное «Наполеон» и тут-же еще слопать спагетти…Хотя вспомните себя в этом прекрасном возрасте…Я помню…», - написал Александр Буйнов.