Александр Буйнов показал, как проводит выходные с внуками

Упомянул в своем посте певец и внука Александра. Буйнов-старший удивляется, как быстро летит время, и какими взрослыми успели стать его ребята.

«Сашка Буйнов уже выше меня! Надел мою куртку,очки с веб-камерой-носи на здоровье! Дарья и Софья тоже подросли. Любимые,дети мои,будьте счастливы! А у Сани завтра свидание с любимой девушкой(!),узнал по-секрету! А что вы хотите-четырнадцать лет,я себя отчетливо помню в это время... В куртке,несмотря на жару,так и проходил весь день,репетировал свиданку😂», - написал атрист.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)