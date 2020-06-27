Александр Буйнов показал, как проводит выходные с внуками
Фото: Instagram/ @buinovofficial
Александр Буйнов решил провести выходные с семьей. Отчёт о прогулке он выложил в своем Инстаграм.
Не секрет, что певец является фанатом старых машин и сам владеет раритетным автомобилем «ГАЗ-21». Внуки регулярно составляют исполнителю компанию во время поездок на дедушкиной «Волге». Вот и на этот раз артист проводит время за рулем вместе с внучками.
Упомянул в своем посте певец и внука Александра. Буйнов-старший удивляется, как быстро летит время, и какими взрослыми успели стать его ребята.
«Сашка Буйнов уже выше меня! Надел мою куртку,очки с веб-камерой-носи на здоровье! Дарья и Софья тоже подросли. Любимые,дети мои,будьте счастливы! А у Сани завтра свидание с любимой девушкой(!),узнал по-секрету! А что вы хотите-четырнадцать лет,я себя отчетливо помню в это время... В куртке,несмотря на жару,так и проходил весь день,репетировал свиданку😂», - написал атрист.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
«Александр, ну Вы и живчик-позитивчик! На Вас посмотришь и жить хочеться!Спасибо, что Вы есть! Удачи Вам и Вашим родным! 🌹🌹🌹💖💖💖», «Буйновочки - дедулина радость, счастье, Жизнь и Сердце! 🙏❤️😘😘😘», «Это здорово Александр 👍когда они взрослые.. смотришь и гордишся», - отвечаю певцу в комментариях подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Александр Буйнов - российский певец. Исполнитель трижды женат. От второго брака у артиста есть дочь Юлия, которая подарила Александру двух внучек и внука. С третьей женой у Буйнова детей нет, но 2000 году исполнитель узнал о существовании у него внебрачного сына Алексея, который появился после курортного романа певца с девушкой из Венгии в далеком 1986 году.
Фото и видео: Instagram/@buinovofficial
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