Алекса с мужем Вячеславом Дайчевым крестили дочь
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram/@aleksa___official
Певица Алекса и ее супруг, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев, крестили новорожденную дочь. Об этом звезда «Фабрики звезд - 4» рассказала в своем блоге в социальной сети. Алекса родила первенца - дочь Адриану - в середине апреля. «У малышки сегодня важный день. Она приобрела еще одних родителей - духовных. Да, мы крестили доченьку. Все близкие собрались, чтобы быть рядом в такой важный для нее момент», - подчеркнула 32-летняя мама. Отец ребенка тоже эмоционально прокомментировал событие. «Мое богатство, моя сила! То, ради чего хочется просыпаться по утрам», - отметил он.
Надо сказать, что всего месяц назад молодой человек крестил годовалого сына Тимура от бывшей невесты, танцовщицы Саши Сивковой. Пара рассталась после того, как в жизни звездного тренера появилась Алекса. Несмотря на разногласия, Дайчеву и Сивковой удалось наладить отношения ради общего ребенка.
Поклонники танцовщицы часто критикуют Алексу за то, что та якобы разрушила семью. Алекса считает, что ее совесть чиста, так как любящего мужчину невозможно увезти из семьи. Она заявила, что не ведется на провокации и не отвечает на вопросы о личной жизни.
_Фото и видео: Instagram/@aleksa__official
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