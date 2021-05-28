Алекса с мужем Вячеславом Дайчевым крестили дочь

Надо сказать, что всего месяц назад молодой человек крестил годовалого сына Тимура от бывшей невесты, танцовщицы Саши Сивковой. Пара рассталась после того, как в жизни звездного тренера появилась Алекса. Несмотря на разногласия, Дайчеву и Сивковой удалось наладить отношения ради общего ребенка.

Поклонники танцовщицы часто критикуют Алексу за то, что та якобы разрушила семью. Алекса считает, что ее совесть чиста, так как любящего мужчину невозможно увезти из семьи. Она заявила, что не ведется на провокации и не отвечает на вопросы о личной жизни.