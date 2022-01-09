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Алекса показала трогательное детское фото и рассказала об отношениях с отцом

33-летняя певица и выпускница «Фабрики звезд» поделилась с подписчиками трогательным детским фото. Артистка откровенно рассказала об отношениях в семье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Певица Алекса

Фото: @aleksa___official/Instagram

Алекса опубликовала на своей странице в Instagram черно-белую фотографию, на которой ее отец держит маленькую певицу на руках.

Архивный кадр растрогал молодую маму, и она предалась воспоминаниям о счастливом детстве. Алекса поблагодарила родителей за жизнь и отметила, что мечтает чтобы ее дочь росла в такой же сильной любви и заботе.

Алекса с отцом

Алекса с отцом

Фото: @aleksa___official/Instagram

«Я никогда не слышала упреки в свою сторону, всегда чувствовала защиту и опору со стороны родителей. И даже сейчас в свои 33 года, у нас полное взаимопонимание, доверие и любовь! Как мне рассказывала Мама, мой папа всегда мчался домой после работы, так как знал, что я буду бежать к нему на встречу и встречать его с поцелуями и обнимашками. Все мы дети, пока живы наши родители! Берегите своих близких и не забывайте им говорить как вы их любите и благодарить за жизнь!» — подписала фото певица.

Напомним, что весной прошлого года певица впервые стала матерью. Дочь Адриана появилась в браке Алексы с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница хита «Где же ты?» не скрывает лицо наследницы от посторонних и активно публикует ее фотографии в своих социальных сетях.

Фото: Instagram

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