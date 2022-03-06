Все в сборе: Алекса умилила поклонников фото с подросшей дочерью и мужем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aleksa___official/Instagram
На своей странице в Instagram певица делится с фолловерами буднями молодой мамы и публикует трогательные снимки подрастающей наследницы.
В новой фотосессии принял участие и супруг певицы. Звездное семейство позирует на камеру в профессиональной студии. Певица держит маленькую Адриану на руках, а ее возлюбленный нежно обнимает супругу и дочь.
«Семья», — подписала кадры экс-«фабрикантка».
Молодые родители не стали устраивать красочную и тематическую фотосессию, как любят делать многие блогеры. Певица надела стильный бежевый тренч и распустила волосы. А малышка примерила нежно-розовый комбинезон. Голову дочери певицы украсил лаконичный бант.
Подписчики певицы остались в восторге от снимков и отметили, насколько сильно голубоглазая девочка похожа на своих родителей.
Напомним, что Алекса и Вячеслав познакомились, когда молодой человек был не свободен. Экс-возлюбленная 26-летнего тренера была беременна сыном Тимуром, который родился летом 2020 года. Ради отношений с Алексой Дайчев оставил мать своего ребенка и вскоре женился на артистке.
Фото: Instagram