Все в сборе: Алекса умилила поклонников фото с подросшей дочерью и мужем

Молодые родители не стали устраивать красочную и тематическую фотосессию, как любят делать многие блогеры. Певица надела стильный бежевый тренч и распустила волосы. А малышка примерила нежно-розовый комбинезон. Голову дочери певицы украсил лаконичный бант.

Подписчики певицы остались в восторге от снимков и отметили, насколько сильно голубоглазая девочка похожа на своих родителей.

Напомним, что Алекса и Вячеслав познакомились, когда молодой человек был не свободен. Экс-возлюбленная 26-летнего тренера была беременна сыном Тимуром, который родился летом 2020 года. Ради отношений с Алексой Дайчев оставил мать своего ребенка и вскоре женился на артистке.