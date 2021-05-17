Алекса осудила поведение бывшей невесты отца своей дочери: «Не буду опускаться до этого уровня»

«Моя совесть чиста! СМИ вылили на меня слишком много грязи. К этому я уже привыкла с 15 лет. Не ведусь на провокации. Если та сторона изливает душу и просит, чтобы ее пожалели — это ее личный выбор. Никогда не буду опускаться до этого уровня, а уж тем более — хайповать на всей этой истории. Поэтому вопрос закрыт», - цитирует ее резкий комментарий «СтарХит».