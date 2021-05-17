Алекса осудила поведение бывшей невесты отца своей дочери: «Не буду опускаться до этого уровня»
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Фото: @aleksa___official / Instagram
Обстоятельства отношений экс-участницы «Фабрики звезд-4» Алексы с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым до сих пор не покидают новостные ленты. В самом их начале выяснилось, что мужчина бросил беременную невесту ради этой любви - он ушел от тацовщицы Александры Сивковой через две недели после объявления пола их будущего малыша. Прошел уже год, у новой пары родился новый ребенок - девочка по имени Адриана, но несостоявшийся треугольник продолжает будоражить общественность. Алексе до сих пор приходится давать отпор тем, кто называет ее разлучницей.
«Моя совесть чиста! СМИ вылили на меня слишком много грязи. К этому я уже привыкла с 15 лет. Не ведусь на провокации. Если та сторона изливает душу и просит, чтобы ее пожалели — это ее личный выбор. Никогда не буду опускаться до этого уровня, а уж тем более — хайповать на всей этой истории. Поэтому вопрос закрыт», - цитирует ее резкий комментарий «СтарХит».
_Фото: @aleksa__official / Instagram
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