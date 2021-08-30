Алекса — о насилии в отношениях, замершей беременности и заработке на спортивных марафонах
Александра Чвикова уже много лет не занимается своей певческой карьерой, после громкого участия в Фабрике в возрасте 15 лет, она выполнила все пункты контракта, заключенного с Игорем Крутым, а затем — закрыла для себя тему певческой карьеры, потому что не обладала той хваткой, которая так необходима начинающей звезде. В жизни девушки с юного возраста была другая мечта — она очень хотела стать любимой женой и мамой. И ее мечта осуществилась.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @aleksa___official
Сегодня Александра — счастлива в отношениях с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, но их отношения начинались непросто: как девушка, так и парень находились в серьезных отношениях. Более того, пассия Славы была беременна. Но спортсмен принял решение уйти разорвать предыдущий союз и начать отношения с Алексой. Родившегося ребенка Вячеслав полностью обеспечивает: «Я по сей день поддерживаю полностью их, обеспечиваю. Они не в чем не нуждается, у них есть все необходимое», — заключил он.
Разрыв со своим молодым человеком на тот момент, тоже дался артистке непросто. Несмотря на то, что он неоднократно закатывал ей серьезные истерики, выгонял ночью на улицу без денег и злоупотреблял алкоголем. Александра каждый раз находила повод вернуться: «Когда тебе закладывают такой посыл, что ты никто и звать тебя никак, ты без меня сдохнешь и что ты из себя представляешь — то ты начинаешь в это верить и у тебя появляется страх», — призналась в своих чувствах она. Но после встречи с Вячеславом, нашла в себе силы оборвать все раз и навсегда. Прошлому партнеру, Саша оставила даже успешный бизнес, который они вместе развивали. И спустя две недели, уже жила с Вячеславом.
Они оба очень хотели детей, но в первый раз, беременность замерла, о чем артистка только сейчас может говорить спокойно, тогда для нее это была большая трагедия. Но уже через 2 месяца, влюбленные узнали, что скоро станут родителями — так, на свет появилась Адриана.
Доход Александре сегодня приносит Instagram, а ее мужу — тренерская деятельность. Но, помимо этого, супруги запустили марафон, в котором уже приняли участие 52 000 человек. Средняя стоимость участия в марафоне — 2 000 рублей. После несложных подсчетов ведущей, пара согласилась, что этот бизнес уже принес им более 100 миллионов рублей.
Фото и видео: Instagram
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