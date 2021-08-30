Алекса — о насилии в отношениях, замершей беременности и заработке на спортивных марафонах

Разрыв со своим молодым человеком на тот момент, тоже дался артистке непросто. Несмотря на то, что он неоднократно закатывал ей серьезные истерики, выгонял ночью на улицу без денег и злоупотреблял алкоголем. Александра каждый раз находила повод вернуться: «Когда тебе закладывают такой посыл, что ты никто и звать тебя никак, ты без меня сдохнешь и что ты из себя представляешь — то ты начинаешь в это верить и у тебя появляется страх», — призналась в своих чувствах она. Но после встречи с Вячеславом, нашла в себе силы оборвать все раз и навсегда. Прошлому партнеру, Саша оставила даже успешный бизнес, который они вместе развивали. И спустя две недели, уже жила с Вячеславом.

Они оба очень хотели детей, но в первый раз, беременность замерла, о чем артистка только сейчас может говорить спокойно, тогда для нее это была большая трагедия. Но уже через 2 месяца, влюбленные узнали, что скоро станут родителями — так, на свет появилась Адриана.

Доход Александре сегодня приносит Instagram, а ее мужу — тренерская деятельность. Но, помимо этого, супруги запустили марафон, в котором уже приняли участие 52 000 человек. Средняя стоимость участия в марафоне — 2 000 рублей. После несложных подсчетов ведущей, пара согласилась, что этот бизнес уже принес им более 100 миллионов рублей.