Альбина Джанабаева впечатлила фанатов фотографией без топа в ярком костюме
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram красивую фотографию, на которой позирует в ярком костюме и без топа под жакетом. В посте певица призналась, что хотела бы, чтобы ее карантин проходил именно так, но она погрязла в домашних заботах.
«Хотелось бы так... Но ведь нет! Дни пролетают стремительно и необратимо в домашних заботах. Сериалы, книги, говорите? На это почему-то не хватает времени», — поделилась с подписчиками Альбина.
«Какая вы красивая», «Красавица», «Вы шикарно выглядите», «Красивее красивой», — осыпали экс-участницу «ВИА Гры» комплиментами впечатленные фанаты.
Альбина, так же как и другие знаменитости и вся страна, находится в самоизоляции из-за коронавируса. Люди, вынужденные проводить время в четырех стенах без выхода на улицу, развлекаются как могут.
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Фото и видео: Instagram
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