Альбина Джанабаева впечатлила фанатов фотографией без топа в ярком костюме

Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram красивую фотографию, на которой позирует в ярком костюме и без топа под жакетом. В посте певица призналась, что хотела бы, чтобы ее карантин проходил именно так, но она погрязла в домашних заботах.

«Хотелось бы так... Но ведь нет! Дни пролетают стремительно и необратимо в домашних заботах. Сериалы, книги, говорите? На это почему-то не хватает времени», — поделилась с подписчиками Альбина.