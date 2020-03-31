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Альбина Джанабаева впечатлила фанатов фотографией без топа в ярком костюме

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram

Певица призналась, что, сидя в самоизоляции, утонула в домашних хлопотах.

Альбина Джанабаева опубликовала в Instagram красивую фотографию, на которой позирует в ярком костюме и без топа под жакетом. В посте певица призналась, что хотела бы, чтобы ее карантин проходил именно так, но она погрязла в домашних заботах.

«Хотелось бы так... Но ведь нет! Дни пролетают стремительно и необратимо в домашних заботах. Сериалы, книги, говорите? На это почему-то не хватает времени», — поделилась с подписчиками Альбина.

«Какая вы красивая», «Красавица», «Вы шикарно выглядите», «Красивее красивой», — осыпали экс-участницу «ВИА Гры» комплиментами впечатленные фанаты.

Альбина, так же как и другие знаменитости и вся страна, находится в самоизоляции из-за коронавируса. Люди, вынужденные проводить время в четырех стенах без выхода на улицу, развлекаются как могут.

О том, как проходит самоизоляция у артистов и других публичных людей, а также все самые актуальные новости о пандемии Covid-19 читайте на сайте Passion.ru в специальном разделе.

Фото и видео: Instagram

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