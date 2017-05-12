Звезды собрались на Дне мюзикла.

Вчера, 4 декабря, звезды собрались в центре Москвы, чтобы отметить «День мюзикла-2017». На мероприятии были замечены Валерий Меладзе с Альбиной Джанабаевой, Аркадий Укупник с женой, Лариса Долина, Ефим Шифрин, Анастасия Стоцкая, Валерия Ланская, Теона Дольникова, Светлана Светикова, Борис Грачевский, Нонна Гришаева и многие другие.

«Это замечательный праздник! Это возможность повидаться с коллегами, пообщаться в несколько другой атмосфере, нежели на сцене — посмешить друг друга, вспомнить веселые, серьезные и творческие мгновения. В общем, этот праздник должен быть», — отметила певица Лариса Долина.

Впервые этот праздник отметили в 2009 году по инициативе продюсеров легендарных мюзиклов «Монте-Кристо», «Граф Орлов» и «Анна Каренина» — Владимира Тартаковского и Алексея Болонина. 2017 год стал особенно важным: впервые в истории лицензия на российский мюзикл «Анна Каренина» была приобретена за рубежом, в южнокорейском городе Сеул. Премьера состояится в январе 2018 года — на корейском языке с корейскими артистами.

Традиционно на Дне мюзикла были вручены премии «Любимый артист артистов» и «Любимая артистка артистов» — «любимчиков» выбирали сами артисты, голосуя непосредственно во время мероприятия. В этом году награды получили Сергей Ли и Теона Дольникова.