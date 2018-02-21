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Альбина Джанабаева в слезах рассказала о своем детстве

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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой
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Жена Валерия Меладзе расплакалась, вспомнив о детстве в многодетной семье.

На днях популярная певица Альбина Джанабаева побывала на съемках программы «Мой герой» и рассказала Татьяне Устиновой о своем тяжелом детстве. Воспоминания были настолько личными, что звезда расплакалась: быть старшей в многодетной семье, оказывается, не так весело, как можно представить.

«Я всегда отвечала за всех, глобально. Чувствовала это постоянно. У ребенка должно быть детство, так получилось, что у меня его, наверное, не было. Возможно, хорошо, что я стала такой ответственной. Но нельзя тащить на своих плечах чужие заботы. Люди, которые перекладывают на тебя свои дела — попросту перестают думать. Очень важно помощью не навредить, даже родные не всегда правильно понимают твое участие», — цитирует ее слова «СтарХит».

Ее счастливым билетом стала работа — в группе «ВИА Гра» Альбина чувствовала себя «в своей тарелке». Джанабаева нашла для себя сходство с коллегами: «У каждой девочки по-своему, у каждой был свой путь, непростой».

Впрочем, Альбина не открещивается от прошлого, навещает школьных подруг и учителей.

Сейчас артистка занимается сольной карьерой, воспитывает сыновей — 13-летнего Константина и трехлетнего Луку.

Фото: instagram

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