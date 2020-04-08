Альбина Джанабаева в красном боди и на «шпильках» похвасталась длинными стройными ногами накануне дня рождения
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Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
В четверг, 9 апреля, популярной певице Альбине Джанабаевой исполнится 41 год.
«Достала свой лучший наряд, собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, не смотря ни на что. Родители, у вас девочка, скоро, до встречи! Время пошло...... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.........», — написала она в блоге.
Поклонники восхитились ярким образом звезды.
«Ммм... красота», «Невероятная!!! Ну просто Богиня», «Сногсшибательно», «Шикарная!!!!», «Шикарная даааа», «Недаром говорят, что красота спасет мир. Так что именно в таком виде и надо его спасать!!! Обворожительны», «Крутой наряд», «Красавица в красном! Отсчет пошел», «Какая красиваяяя! Праздник приходит», «Такой неожиданный и потрясающе красивый образ. Супер секси», «Очень сексуально», «Супер, почаще да вот так», «Боже мой, вы вообще что нибудь едите???? Какая красота», «Очень эффектно», «Вы все красивее и красивее», — комментируют они.
Редакция Passion.ru поздравляет певицу с наступающим днем рождения!
Фото и видео: Instagram
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