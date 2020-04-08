Альбина Джанабаева в красном боди и на «шпильках» похвасталась длинными стройными ногами накануне дня рождения

Поклонники восхитились ярким образом звезды.

«Ммм... красота», «Невероятная!!! Ну просто Богиня», «Сногсшибательно», «Шикарная!!!!», «Шикарная даааа», «Недаром говорят, что красота спасет мир. Так что именно в таком виде и надо его спасать!!! Обворожительны», «Крутой наряд», «Красавица в красном! Отсчет пошел», «Какая красиваяяя! Праздник приходит», «Такой неожиданный и потрясающе красивый образ. Супер секси», «Очень сексуально», «Супер, почаще да вот так», «Боже мой, вы вообще что нибудь едите???? Какая красота», «Очень эффектно», «Вы все красивее и красивее», — комментируют они.

Редакция Passion.ru поздравляет певицу с наступающим днем рождения!