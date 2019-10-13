Альбина Джанабаева резко ответила хейтерам: «Легче накатать свой оскорбительный «привет» мне, чем принять себя»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Альбина Джанабаева часто подвергается нападкам хейтеров — многие поклонники Валерия Меладзе до сих пор не могут простить певице то, что она, по их мнению, виновата в его разводе с первой супругой.
На днях экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала фолловерам, что работник паспортного контроля не поверил в то, что ей сорок лет: «За последние два дня я получила несколько комплиментов. Вот вам самый оригинальный: на пограничном контроле сотрудник глядя в мой паспорт спросил: "сколько вам полных лет"..... я растерялась, если честно, и даже напрягалась. Обычно детей могут спросить, "сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей", а тут.... В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому, и что реальность не совпадает с паспортными данными. Вот ведь! Радоваться надо)! И учимся делать комплименты».
Однако на артистку обрушился такой шквал негатива, что она была вынуждена закрыть комментарии к публикации.
«Я, как человек, имеющий психологическое образование, провела небольшой анализ по недавней своей публикации)... Было очень много негативных высказываний, пришлось даже прикрыть эту «лавочку». Конечно понимаю всех - да, возраст вызывает страх, не хочется признавать, что время летит, а мы меняемся... В данной ситуации я послужила триггером для всех тех, кто не хочет или не может смириться со своим возрастом и пренебрежительно относится к чужому... Легче накатать свой оскорбительный «привет» мне и быть «довольной собой», чем принять себя. Мы все люди, у каждого есть страхи, и мы сами выбираем, как с ними справляться. Хуже, когда не признаём этого и оскорбляем других», — написала Альбина, добавив красноречивые хештеги #каждыйсамрешает #приветгоргулиям #прекрасныевымои #такаякакесть #молодость.
А вы согласны с Альбиной Джанабаевой?
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube
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