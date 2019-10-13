Альбина Джанабаева резко ответила хейтерам: «Легче накатать свой оскорбительный «привет» мне, чем принять себя»

На днях экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала фолловерам, что работник паспортного контроля не поверил в то, что ей сорок лет: «За последние два дня я получила несколько комплиментов. Вот вам самый оригинальный: на пограничном контроле сотрудник глядя в мой паспорт спросил: "сколько вам полных лет"..... я растерялась, если честно, и даже напрягалась. Обычно детей могут спросить, "сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей", а тут.... В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому, и что реальность не совпадает с паспортными данными. Вот ведь! Радоваться надо)! И учимся делать комплименты».

Однако на артистку обрушился такой шквал негатива, что она была вынуждена закрыть комментарии к публикации.