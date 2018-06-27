logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Альбина Джанабаева рассказала, какой Валерий Меладзе отец: «Любой папа подключается к воспитанию детей, когда они становятся взрослыми»

Альбина Джанабаева рассказал об отношениях Валерий Меладзе с сыновьями.

Отношения Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе частенько подвергаются критике со стороны поклонников творчества артиста. Но пара не обращает внимание на негатив: они женаты четыре года, вместе воспитывают двух сыновей: 14-летнего Константина и 3-летнего Луку.

«Все время, которое мы проводим дома, мы проводим с детьми. Чем старше они становятся, тем интереснее им вместе. Мне кажется, вообще любой папа подключается к воспитанию детей, когда они уже становятся чуть более взрослыми. Они обожают ходить вместе в бассейн, гулять, смотреть кино. Иногда Костя приходит с какими-то микросхемами, лампочками, они вдвоем садятся и разбираются в том, как все устроено», — поделилась певица с изданием «Телепрограмма».

«Когда ребенок совсем маленький, он нуждается в первую очередь в уходе, а это мама, как ни крути. Папа может потискать, поцеловать, ну, может уложить спать. А сейчас, когда уже появились общие темы для разговора, они, конечно, общаются гораздо круче. Знаете, это в любой компании заметно: когда мальчишки всех возрастов, от 3 до 80 лет, собираются вместе, видно, как им здорово. Они банда. Они команда. У них там какие-то идеи сразу возникают, азарт, глаза горят. Я очень люблю за ними наблюдать», — считает Джанабаева.

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц
Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II