Альбина Джанабаева рассказала, какой Валерий Меладзе отец: «Любой папа подключается к воспитанию детей, когда они становятся взрослыми»

Отношения Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе частенько подвергаются критике со стороны поклонников творчества артиста. Но пара не обращает внимание на негатив: они женаты четыре года, вместе воспитывают двух сыновей: 14-летнего Константина и 3-летнего Луку.

«Все время, которое мы проводим дома, мы проводим с детьми. Чем старше они становятся, тем интереснее им вместе. Мне кажется, вообще любой папа подключается к воспитанию детей, когда они уже становятся чуть более взрослыми. Они обожают ходить вместе в бассейн, гулять, смотреть кино. Иногда Костя приходит с какими-то микросхемами, лампочками, они вдвоем садятся и разбираются в том, как все устроено», — поделилась певица с изданием «Телепрограмма».

«Когда ребенок совсем маленький, он нуждается в первую очередь в уходе, а это мама, как ни крути. Папа может потискать, поцеловать, ну, может уложить спать. А сейчас, когда уже появились общие темы для разговора, они, конечно, общаются гораздо круче. Знаете, это в любой компании заметно: когда мальчишки всех возрастов, от 3 до 80 лет, собираются вместе, видно, как им здорово. Они банда. Они команда. У них там какие-то идеи сразу возникают, азарт, глаза горят. Я очень люблю за ними наблюдать», — считает Джанабаева.

Фото: instagram