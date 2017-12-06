38-летняя певица и актриса Альбина Джанабаева приняла участие в откровенной фотосессии для глянцевого журнала Moda Topical.

Супруга известного певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева довольно редко снимается в провокационных образах, хотя может себе позволить раздеться перед камерой — у нее прекрасная фигура. На днях рыжеволосая дива все-таки решилась на откровенную фотосессию для журнала Moda Topical, и один из снимков украсил обложку издания.

На фото Альбина полностью обнажена, пусть и прикрывает бюст красным свитером. Звезда выложила кадр в свой Instagram, и поклонники тут же осыпали свою любимицу комплиментами: «Какая красивая», «Вы выглядите очень хрупкой и женственной», «Бесподобная Аля».

Фото: Instagram