У 40-летней Альбины Джанабаевой и 54-летнего Валерия Меладзе растут двое сыновей — Константин и Лука. Старший сын пары иногда появляется на странице матери в Instagram, а младшего она предпочитает не «светить». 26 февраля Константину Меладзе — младшему исполнилось 16 лет. Альбина Джанабаева поздравила его с днем рождения, опубликовав нежные фото с именинником. Особенно редкими стали кадры Валерия Меладзе с наследником. Напомним, о романе Валерия Меладзе и Альбиы Джанабаевой стало известно в 2009 году. Тогда музыкант развелся с супругой Ириной. Причиной краха 18-летнего брака Меладзе называли роман с молодой исполнительницей, которая сначала была бэк-вокалисткой Валерия, а после стала солисткой «ВИА Гры». В первом браке у Меладзе было четверо детей (старший сын умер через 10 дней после рождения).СМИ сообщали, что тайная свадьба Меладзе и Джанабаевой состоялась в 2014 году, тогда же родился их младший сын Лука. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, InstagramВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!