Альбина Джанабаева — об откровениях Ирины Меладзе: «Жизнь расставляет все по местам»
42-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в своем Instagram послание после выхода интервью Ирины Меладзе, с которой нынешний супруг певицы состоял в браке, на момент встречи с Альбиной и рождения их первенца.
В шоу «Судьба человека» на канале Россия 1 Ирина рассказала, что еще находясь в браке хотела встретиться с любовницей своего мужа и посмотреть ей в глаза, но сейчас у нее такой потребности нет. Женщина отметила, что отношения Альбины и Валерия разрушили крепкую семью, в которой росли три дочери.
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Фото: Global Look Press
Джанабаева прокомментировала неприятные слова бывшей соперницы.
«Любовь и совесть правят миром! Мы не всегда это замечаем, как не замечаем воздуха, которым дышим. Но испытываем удушье, когда свежего воздуха нам не хватает.... Это не просто метафора, это жизнь. Нелюбовь и неуважение методично и планомерно разрушают, даже самого крепкого. И да, конечно, жизнь расставляет всё по местам... А каким воздухом дышать — мы выбираем сами!» — написала певица.
Напомним, что Ирина и Валерий Меладзе состояли в браке с 1989 по 2011 год. В 2004 году родился первый сын Валерия и Альбины Константин. Пара не подтверждала свои отношения вплоть до развода Валерия и Ирины. Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Супруги воспитывают троих общих детей.
Фото и видео: Global Look Press
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