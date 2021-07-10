Альбина Джанабаева — об откровениях Ирины Меладзе: «Жизнь расставляет все по местам»

42-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала в своем Instagram послание после выхода интервью Ирины Меладзе, с которой нынешний супруг певицы состоял в браке, на момент встречи с Альбиной и рождения их первенца.

В шоу «Судьба человека» на канале Россия 1 Ирина рассказала, что еще находясь в браке хотела встретиться с любовницей своего мужа и посмотреть ей в глаза, но сейчас у нее такой потребности нет. Женщина отметила, что отношения Альбины и Валерия разрушили крепкую семью, в которой росли три дочери.