Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Анна Плетнева и другие звезды на благотворительном вечере Константина Хабенского
Вчера, 29 ноября, в Москве состоялся благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» в поддержку Фонда Константина Хабенского. Гостями и участниками мероприятия стали Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Альбина Джанабаева, Анна Плетнева, Ирина Безрукова, Юлия Топольницкая, Екатерина Стриженова, Таисия Вилкова, Мария Шурочкина, Елена Сотникова, Екатерина Одинцова, Александр Дьяченко, Томас Невергрин и другие.
Известные актрисы театра и кино — Зоя Бербер, Софья Каштанова, Анна Старшенбаум, Юлия Такшина, Анна Чурина, Наталья Земцова, Анна Азарова, Алла Юганова и Анжелика Каширина — устроили показ вечерних платьев ручной работы Alla Couture и ювелирных украшений Sokolov.
Другие звезды представили лоты благотворительного аукциона. Самыми успешными продавцами оказались Марина Кравец и Александр Ревва. Два пригласительных на съемки Comedy Club и упоминание имени победителя со сцены в одной из миниатюр, были проданы за 600 тысяч рублей.
В общей сложности звездам удалось собрать 1 391 222 рубля. Средства будут направлены на реализацию благотворительных программ Фонда.
«Хочу сказать огромное спасибо всем гостям и участникам вечера. Вы нам помогаете уже второй год подряд, и ваша регулярная поддержка очень важна для Фонда. Отдельное большое спасибо организаторам и друзьям вечера. Вы поддерживаете один из главных наших принципов: помогать нужно тогда, когда тебе самому хорошо. Я желаю всем вам прекрасного вечера! А всем нам — хороших сборов в поддержку подопечных нашего Фонда», — поблагодарил Константин в самом начале мероприятия.
Фото: архивы пресс-служб