Звезды собрали более миллиона рублей для Фонда Константина Хабенского.

Вчера, 29 ноября, в Москве состоялся благотворительный вечер «Сон в зимнюю ночь» в поддержку Фонда Константина Хабенского. Гостями и участниками мероприятия стали Кристина Орбакайте, Анжелика Агурбаш, Альбина Джанабаева, Анна Плетнева, Ирина Безрукова, Юлия Топольницкая, Екатерина Стриженова, Таисия Вилкова, Мария Шурочкина, Елена Сотникова, Екатерина Одинцова, Александр Дьяченко, Томас Невергрин и другие.

Известные актрисы театра и кино — Зоя Бербер, Софья Каштанова, Анна Старшенбаум, Юлия Такшина, Анна Чурина, Наталья Земцова, Анна Азарова, Алла Юганова и Анжелика Каширина — устроили показ вечерних платьев ручной работы Alla Couture и ювелирных украшений Sokolov.

Другие звезды представили лоты благотворительного аукциона. Самыми успешными продавцами оказались Марина Кравец и Александр Ревва. Два пригласительных на съемки Comedy Club и упоминание имени победителя со сцены в одной из миниатюр, были проданы за 600 тысяч рублей.