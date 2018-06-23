Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе открыто демонстрируют нежные чувства

Напомним, отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начались более четырнадцати лет назад. Официальный развод с первой супругой Ириной певец оформил лишь в 2014 году, когда Константину, его старшему сыну от экс-солистки группы «ВИА Гра», исполнилось десять лет. В этом же году Меладзе и Джанабаева узаконили отношения. 2 июля 2014 года у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. От первого брака у Валерия есть три дочери — 27-летняя Инга, 19-летняя Софья и 15-летняя Арина.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, архивы пресс-служб, instagram