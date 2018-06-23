Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе открыто демонстрируют нежные чувства

В честь дня рождения любимого мужа певица Альбина Джанабаева показала редкий кадр, на котором пара демонстрирует нежные чувства. «❤️ С Днём Рождения!!!» — лаконично подписала снимок артистка.
Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям: «Валерий, пусть вас и всех, кого вы любите, небеса хранят. С днем рождения!», «Столько любви, нежности, ласки в этом фото!! Класс! С днем Рождения!», «Вы красивая пара. И на Вас очень приятно смотреть. С днём рождения Валерия Меладзе! Будьте счастливы!», «В этом фото вся нежность.. с днём рождения!», «Красивое фото!!!! Очень красивое!!!!! С днём рождения Валерия!!! Жить сто лет!!!», «Такие красивые 😍 Пусть тёплые слова окружают не только сегодня, но и всегда».
Напомним, отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начались более четырнадцати лет назад. Официальный развод с первой супругой Ириной певец оформил лишь в 2014 году, когда Константину, его старшему сыну от экс-солистки группы «ВИА Гра», исполнилось десять лет. В этом же году Меладзе и Джанабаева узаконили отношения. 2 июля 2014 года у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. От первого брака у Валерия есть три дочери — 27-летняя Инга, 19-летняя Софья и 15-летняя Арина.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, архивы пресс-служб, instagram