logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе открыто демонстрируют нежные чувства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сегодня одному из самых знаменитых отечественных певцов исполняется 53 года.

В честь дня рождения любимого мужа певица Альбина Джанабаева показала редкий кадр, на котором пара демонстрирует нежные чувства. «❤️ С Днём Рождения!!!» — лаконично подписала снимок артистка.

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям: «Валерий, пусть вас и всех, кого вы любите, небеса хранят. С днем рождения!», «Столько любви, нежности, ласки в этом фото!! Класс! С днем Рождения!», «Вы красивая пара. И на Вас очень приятно смотреть. С днём рождения Валерия Меладзе! Будьте счастливы!», «В этом фото вся нежность.. с днём рождения!», «Красивое фото!!!! Очень красивое!!!!! С днём рождения Валерия!!! Жить сто лет!!!», «Такие красивые 😍 Пусть тёплые слова окружают не только сегодня, но и всегда».

Напомним, отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начались более четырнадцати лет назад. Официальный развод с первой супругой Ириной певец оформил лишь в 2014 году, когда Константину, его старшему сыну от экс-солистки группы «ВИА Гра», исполнилось десять лет. В этом же году Меладзе и Джанабаева узаконили отношения. 2 июля 2014 года у пары родился второй сын, которого назвали Лукой. От первого брака у Валерия есть три дочери — 27-летняя Инга, 19-летняя Софья и 15-летняя Арина.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, архивы пресс-служб, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II