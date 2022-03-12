Алая помада, сверкающий костюм: Татьяна Навка похвасталась точеной фигурой, примерив дерзкий образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Под фотографией Навка написала ответ многочисленным хейтерам, которые в последнее время досаждают чемпионке. «Ничего в этой жизни не стоит на месте, не находится в статике и абсолютном покое... Всегда что-то меняется, течет в реке времени и только Господь Бог знает, куда эта река ведет. Жизнь идет своим чередом, меняется, что-то заканчивается, что-то начинается, совершаются различные зигзаги или непредсказуемые повороты судьбы!»
«Что начертано свыше не знает никто, но вне зависимости от этих обстоятельств, я очень надеюсь, что в наших силах справится и выйти из всего этого людьми, не озлобленными, нервным и отчаявшимися, а мирными, благостными и спокойными!» – подписала Татьяна.
Олимпийская чемпионка также заявила, что прощает пользователей, которые критикуют ее в социальных сетях.
«Я хочу сказать этим людям одно: мне искренне их жаль, они ищут виноватых, там где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», – написала Навка под фотографией.
Фото и видео: instagram.com/tatiana_navka