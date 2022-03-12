Алая помада, сверкающий костюм: Татьяна Навка похвасталась точеной фигурой, примерив дерзкий образ

Олимпийская чемпионка также заявила, что прощает пользователей, которые критикуют ее в социальных сетях.

«Я хочу сказать этим людям одно: мне искренне их жаль, они ищут виноватых, там где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир», – написала Навка под фотографией.

Фото и видео: instagram.com/tatiana_navka