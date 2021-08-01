Алане Мамаевой угрожает новая девушка бывшего мужа

«Я буду в 5 в Москве!!! Давай увидимся, мерзкая, грязноротая дешевка, и посмотрим, что можешь, только ты и я!» — написала Санько.

Мамаева также рассказала в stories о том, что она звонила любовнице экс-супруга и та разговаривала с ней на повышенных тонах и используя нецензурную лексику.

А некоторое время назад именно Надежда давала Алане советы по поводу ее отношений с мужем, и рекомендовала в качестве адвоката по разводу Катю Гордон.

Модель не может спокойно принять сложившуюся ситуацию и делится горем с подписчиками. Также Алана через социальную сеть обращается к Надежде и просит ее вспомнить о совести. «Надь, та Надежда, ты была замужем за чеченцем, ты приняла ислам, ты якобы живешь по совести, кто так поступает?» — сказала брюнетка.

Напомним, что Алана и Павел Мамаевы были женаты 8 лет и со скандалом развелись весной этого года. В браке у экс-супругов родилась дочь Алиса. У Аланы также есть сын Алекс от первого брака.