Алане Мамаевой угрожает новая девушка бывшего мужа
33-летняя Алана Мамаева узнала, что ее бывший муж встречается с блогером Надеждой Санько, которую модель считала своей близкой подругой. Теперь футболист и его пассия живут в новой большой квартире в Ростове, а Алана публично называет их обоих предателями.
Надежда не стала молчать на обсуждения Мамаевой ее близких отношений с Павлом в социальных сетях, и в грубой форме ответила модели.
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Фото: @alana_mamaeva/Instagram
Алана опубликовала угрозы от Надежды, которые она прислала ей сообщением на телефон.
«Я буду в 5 в Москве!!! Давай увидимся, мерзкая, грязноротая дешевка, и посмотрим, что можешь, только ты и я!» — написала Санько.
Мамаева также рассказала в stories о том, что она звонила любовнице экс-супруга и та разговаривала с ней на повышенных тонах и используя нецензурную лексику.
А некоторое время назад именно Надежда давала Алане советы по поводу ее отношений с мужем, и рекомендовала в качестве адвоката по разводу Катю Гордон.
Модель не может спокойно принять сложившуюся ситуацию и делится горем с подписчиками. Также Алана через социальную сеть обращается к Надежде и просит ее вспомнить о совести. «Надь, та Надежда, ты была замужем за чеченцем, ты приняла ислам, ты якобы живешь по совести, кто так поступает?» — сказала брюнетка.
Напомним, что Алана и Павел Мамаевы были женаты 8 лет и со скандалом развелись весной этого года. В браке у экс-супругов родилась дочь Алиса. У Аланы также есть сын Алекс от первого брака.
Фото и видео: Instagram
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