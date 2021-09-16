Алана Мамаева заявила, что у ее экс-супруга проблемы с психикой, и рассказала об угрозах

Она отметила, что бывший супруг опустился и до угроз в ее адрес.

«"Если ты подъедешь к дому, я тебе ноги прострелю. Ты собака немытая". Это слова были не его, для меня это был шок. Я такого от него никогда не слышала, он как будто в момент поменялся. Он все эти дни был подавленным, неразговорчивым. Таким, каким должен быть человек в эти дни. А тут резко такая агрессия на меня ни с чего», — напомнила она про день, когда их брак начался рушиться — после смерти его отца.

Алана заявила, что у Павла, у которого сегодня новый роман — с ее знакомой Надеждой Санько, эти отношения не единственные, и, по ее мнению, он намеренно заводил отношения именно с этими девушками — хотел посильнее задеть Алану.

«Он, помимо Надежды, моей другой друге-подруге писал и просил приехать — хотел сделать мне больнее, поэтому выбирал моих подруг. Я видела переписку! Но та девушка не согласилась, а Надежда приехала, посмотрим, чем закончится этот роман. Он уверен, что сделает мне так больнее, но сделал себе только хуже, я в этом уверена».