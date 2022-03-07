Алана Мамаева высмеяла неудачный подарок бывшего мужа для их общей дочери Алисы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ alana_mamaeva
Алана осталась недовольна тем, что нынешняя супруга футболиста приложила руку к выбору презента для Алисы. «В центре пробки невозможные, поэтому тепло оделись и идем пешком до Детского мира за подарком для одной прекрасной девочки!» — говорила Надежда Санько в микроблоге, чем вызвала негативную реакцию Аланы.
Блогершу возмутили слова новой пассии Павла. Она убеждена, что Надежда настраивает спортсмена против семьи и плохо относится к ребенку. Уже год между Мамаевыми напряженные отношения. Футболит не горит желанием общаться с подрастающей дочерью и лишь изредка общается с ней в соцсетях.
Помимо этого Мамаевой не понравился подарок Павла, который он вручил Алисе. «Папа Алисы подарил ей подарочную карточку. Но в этом магазине одежда от нуля до десяти лет. А мы носим 12-14 лет. Вот думаю, как отправить ее назад? Или может купить что-то нуждающимся», — написала брюнетка в Instagram. В конечно итоге, Алана отдала подарочный сертификат беременной подписчице.
Фото и видео: Instagram