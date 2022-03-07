Алана Мамаева высмеяла неудачный подарок бывшего мужа для их общей дочери Алисы

Алана осталась недовольна тем, что нынешняя супруга футболиста приложила руку к выбору презента для Алисы. «В центре пробки невозможные, поэтому тепло оделись и идем пешком до Детского мира за подарком для одной прекрасной девочки!» — говорила Надежда Санько в микроблоге, чем вызвала негативную реакцию Аланы.

Блогершу возмутили слова новой пассии Павла. Она убеждена, что Надежда настраивает спортсмена против семьи и плохо относится к ребенку. Уже год между Мамаевыми напряженные отношения. Футболит не горит желанием общаться с подрастающей дочерью и лишь изредка общается с ней в соцсетях.