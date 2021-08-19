Алана Мамаева раскрыла, сколько планирует отсудить у экс-супруга — сумма огромная
Алана Мамаева в сториз рассказал подписчикам, чего она хочет от своего экс-мужа, футболиста Павла Мамаева. Поклонники написали девушке, что Павел и его адвокат планируют мировую. Однако Мамаева готова соглашаться на это лишь в том случае, если получит достойные условия
Так, она претендует на 1/4 доходов спортсмена — они могут составлять до 50 тысяч евро в месяц — поэтому требования Аланы могут достигать 1 миллиона рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva
Кроме того, девушка хочет получить квартиру побольше — на данный момент она живет вместе с двумя детьми в центре Москвы в квартире площадью 48 квадратных метров.
Кроме того, Мамаева заявила, что Павел собирается похитить у нее дочь — по этой причине она запретила им встречаться.
Пока бывшие супруги собираются отстаивать свои права. Как ранее сообщал Telegram-канал Mash, для того чтобы перенести судебное разбирательство в Ростов-на-Дону, Павел Мамаев прописался в этом городе, на улице 1-й Конной Армии в доме 6В. При этом, как выяснили журналисты, в этом здании расположено только заведение общественного питания «Махаон».
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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