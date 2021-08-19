Алана Мамаева раскрыла, сколько планирует отсудить у экс-супруга — сумма огромная

Алана Мамаева в сториз рассказал подписчикам, чего она хочет от своего экс-мужа, футболиста Павла Мамаева. Поклонники написали девушке, что Павел и его адвокат планируют мировую. Однако Мамаева готова соглашаться на это лишь в том случае, если получит достойные условия

Так, она претендует на 1/4 доходов спортсмена — они могут составлять до 50 тысяч евро в месяц — поэтому требования Аланы могут достигать 1 миллиона рублей.