Алана Мамаева раскрыла настоящие причины развода с мужем
Алана Мамаева в видео на Premier рассказала, как рухнула ее семья. Оказалось, что все началось со смерти отца спортсмена.
«Было девять дней со смерти его папа, но я не знала об этом. У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все, упала шторка: негатив, ор, крик. Он мне говорит: "Слышь, ты, собака немытая!". И я поняла, что отношения заканчиваются. На следующий день Паша позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи. Потом он позвонил адвокату и сказал, мол, будет война, так как я его очень сильно обидела», — рассказала она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva
Хуже всего, что Павел нашел себе новую избранницу в лице хорошей знакомой Аланы. Смириться с этим ей было трудно.
«Я делилась с ней всем сокровенным. Надежда — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю. Она всегда была рядом как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Знаю, Надя, что вы все продумали, что вы хотите выкрасть у меня Алису», — заявляет она.
Мамаева также заявила, что сдаваться не намерена и собирается бороться.
«Не позволю забрать у меня детей и давать мне какие-то мизерные копейки на проживание. Я не позволю забирать у меня машины, на которых ездят мои дети, квартиру эту маленькую… Более того, я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал, и получу все то, что мне принадлежит по закону».
Фото: Instagram Аланы Мамаевой
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