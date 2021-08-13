Алана Мамаева раскрыла настоящие причины развода с мужем

Алана Мамаева в видео на Premier рассказала, как рухнула ее семья. Оказалось, что все началось со смерти отца спортсмена.

«Было девять дней со смерти его папа, но я не знала об этом. У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все, упала шторка: негатив, ор, крик. Он мне говорит: "Слышь, ты, собака немытая!". И я поняла, что отношения заканчиваются. На следующий день Паша позвонил няне и сказал, чтобы я собирала свои вещи. Потом он позвонил адвокату и сказал, мол, будет война, так как я его очень сильно обидела», — рассказала она.