Алана Мамаева подала в суд на алименты: стало известно, сколько придется платить футболисту
Алана Мамаева подала в суд на алименты – решить дело мирно после развода паре не удалось.
Девушка планировала решить вопрос без конфликтов и заявлений в суд, однако поступок Павла вывел ее из себя. Мамаев воспитывал мальчика с самого детства и даже собирался его усыновить, но до оформления необходимых бумаг дело так и не дошло.
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Фото: @alana_mamaeva
Теперь алименты Павлу придется выплачивать через суд. Изданию «СтарХит» удалось выяснить, какие именно.
«Заявитель требует взыскать с Павла Мамаева алименты в размере 1/4 от его доходов, — прокомментировали «СтарХиту» в Пресненском суде столицы. – Однако, иск вернули, потому что подать его нужно в другую, нижестоящую инстанцию. Если отсутствует спор относительно установления отцовства и если алименты запрошены в долевом соотношении, то следует обращаться на мировой участок».
Напомним, брак Павла и Аланы рухнул после того, как супруга выяснила, что футболист во время сборов в Испании изменял ей с местной девушкой.
_Фото: Instagram Аланы Мамаевой Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!