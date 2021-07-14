Алана Мамаева подала в суд на алименты: стало известно, сколько придется платить футболисту

«Заявитель требует взыскать с Павла Мамаева алименты в размере 1/4 от его доходов, — прокомментировали «СтарХиту» в Пресненском суде столицы. – Однако, иск вернули, потому что подать его нужно в другую, нижестоящую инстанцию. Если отсутствует спор относительно установления отцовства и если алименты запрошены в долевом соотношении, то следует обращаться на мировой участок».

Напомним, брак Павла и Аланы рухнул после того, как супруга выяснила, что футболист во время сборов в Испании изменял ей с местной девушкой.