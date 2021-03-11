Алана Мамаева объявила о разводе с мужем после его измены

Алана Мамаева разводится с мужем. Об этом жена футболиста заявила в своем Instagram.

Причиной для этого стала очередная измена Павла – во время сборов в Испании с командой он успел не только потренироваться, но и завести роман с горячей испанской красавицей.

Алана выследила соперницу, и даже слила в Сеть ее личные данные, за что девушка пригрозила ей судом.

После того, как Алана с горя оказалась в больнице после передозировки снотворного, все вроде бы наладилось – однако затем любовница Павла опубликовала в своем Instagram положительный тест на беременность.

Этого Алана простить уже не смогла.

«Мы разводимся. Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию.

Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», – написала она в сториз.