Алана Мамаева обратилась в полицию – ей угрожают и требуют отстать от бывшего мужа

Стоит отметить, что развод обернулся для Аланы большой головной болью. Павел Мамаев не только выдвинул к ней самой большие требования, но и отказался от усыновленного ребенка от первого брака Аланы, а также сделал несколько громких заявлений, в которых оскорбительно отзывается о бывшей супруге. Кроме того, он нашел себе новую возлюбленную из числа знакомых Аланы, которая активно принимает участие в разборках бывших супругов, а по словам Мамаевой, еще и настраивает бывшего мужа против нее и детей.

Надежда Санько в беседе с подписчиками в своем Instagram раскритиковала Алану Мамаеву и заявила, что экс-жена ее нового возлюбленного просто ищет внимания.

«Алана всегда позиционирует себя в качестве жертвы и хочет, чтобы ее пожалели!», — заявила она.