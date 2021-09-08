Алана Мамаева обратилась в полицию – ей угрожают и требуют отстать от бывшего мужа
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Фото: @alana_mamaeva
Алана Мамаева была вынуждена подать в суд – девушке начали угрожать убийством в социальных сетях и требовать, чтобы она отказалась от претензий в отношении своего бывшего супруга, Павла Мамаева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В противном случае девушку грозятся найти и убить. Как рассказал адвокат Аланы Вадим Лялин, она обратилась в Пресненское ОВД с просьбой возбудить уголовное дело по этому вопросу.
Стоит отметить, что развод обернулся для Аланы большой головной болью. Павел Мамаев не только выдвинул к ней самой большие требования, но и отказался от усыновленного ребенка от первого брака Аланы, а также сделал несколько громких заявлений, в которых оскорбительно отзывается о бывшей супруге. Кроме того, он нашел себе новую возлюбленную из числа знакомых Аланы, которая активно принимает участие в разборках бывших супругов, а по словам Мамаевой, еще и настраивает бывшего мужа против нее и детей.
Надежда Санько в беседе с подписчиками в своем Instagram раскритиковала Алану Мамаеву и заявила, что экс-жена ее нового возлюбленного просто ищет внимания.
«Алана всегда позиционирует себя в качестве жертвы и хочет, чтобы ее пожалели!», — заявила она.
Фото: Instagram Аланы Мамаевой