Алана Мамаева рассказала, как общается с бывшим мужем после развода

Брак Аланы и Павла Мамаевых пережил многое — однако его сломал мимолетный роман футболиста с испанской красавицей на сборах, которая, по ее словам, и вовсе не подозревала, что ее избранник женат.

Сначала Алана резко возмутилась, однако затем отношения между уже бывшими супругами немного наладились. Они оформили официальный развод, однако сохранили адекватные отношения ради своего общего ребенка. Развод был оформлен месяц назад.