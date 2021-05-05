Алана Мамаева рассказала, как общается с бывшим мужем после развода
Фото: @alana_mamaeva
Брак Аланы и Павла Мамаевых пережил многое — однако его сломал мимолетный роман футболиста с испанской красавицей на сборах, которая, по ее словам, и вовсе не подозревала, что ее избранник женат.
Сначала Алана резко возмутилась, однако затем отношения между уже бывшими супругами немного наладились. Они оформили официальный развод, однако сохранили адекватные отношения ради своего общего ребенка. Развод был оформлен месяц назад.
Фото: @alana_mamaeva
«Сегодня супругов развели. Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», — прокомментировала адвокат Валентина Перебякина.
О том, что происходит сейчас между ними, Алана рассказала поклонникам в своем блоге.
Отвечая на вопрос поклонников о том, какие отношения у них сейчас, Алана заявила — «дружеские».
В браке с футболистом Алана состояла с 2013 года. Однако после развода девушка явно решила начать новую жизнь и активно занялась своей фигурой — сделала липосакцию и сейчас в блоге делится с поклонниками восстановлением после процедуры.
Фото: Instagram
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